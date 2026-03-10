В МВД предупредили о мошеннической схеме под видом замены домофона

В России появилась новая схема мошенничества, связанная с заменой домофона. Злоумышленники звонят жильцам под видом сотрудников управляющей компании или сервисной службы и сообщают о грядущей модернизации оборудования в доме. Якобы для подтверждения записи на замену или для доступа в подъезд аферисты просят продиктовать код из SMS-сообщения. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД, передает «РИА Новости».

На самом деле код из SMS дает мошенникам доступ к личным кабинетам жителей и их деньгам, предупредили в ведомстве. Схема действует именно из-за правдоподобности: тема замены домофона кажется привычной и не вызывает подозрений.

В МВД советуют не доверять таким звонкам, сохранять в телефоне официальные контакты своей управляющей компании или председателя ТСЖ и всегда самостоятельно уточнять информацию о ремонтах или изменениях, касающихся общедомового имущества. SMS-коды не имеют никакого отношения к домофонам, подчеркнули в ведомстве.