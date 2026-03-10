Под Шадринском в ДТП пострадали четыре человека

Около Шадринска после столкновения автомобилей пострадали четыре человека, в том числе два ребенка. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, ночью 8 марта 40-летний водитель Lada Vesta двигался по дороге Екатеринбург — Шадринск — Курган со стороны Кургана к Шадринску. Чтобы не сбить выбежавшую на трассу сибирскую косулю, он выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с машиной Lada Niva под управлением 63-летнего водителя. В результате аварии пострадали оба водителя. Кроме того, травмы получили жители Челябинской области, находившиеся в салоне автомобиля Lada Vesta, — 37-летняя пассажирка, 14-летняя девочка и шестилетний мальчик. Всех пострадавших госпитализировали.

Инспекторы проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Установлено, что несовершеннолетних перевозили в детских креслах.

Виталина Ярховска