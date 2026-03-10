Подрядчик «ЗАММАЛД» отремонтирует пять домов в Георгиевске за 45 млн рублей

Ставропольский фонд капитального ремонта заключил контракт с компанией «ЗАММАЛД» на капитальный ремонт пяти многоквартирных домов в Георгиевском округе, сообщает пресс-служба фонда.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

Сумма сделки достигла 45 млн руб., победитель определился по итогам электронного аукциона на площадке госзакупок. Работы охватывают ремонт трех кровель — одну из плоских превратят в скатную исключительно для технических нужд, — а также обновление двух внутридомовых систем водоотведения.

Фонд запланировал все работы на 2026 год с гарантией минимум пять лет. Дома построили в 1960–1980-е годы в период массового жилищного строительства: кирпичные и панельные пятиэтажки быстро возводили по экономным проектам с ресурсом инженерных систем 25–30 лет. Кровли в таких зданиях первыми выходят из строя — плоские конструкции накапливают влагу, вызывают протечки и разрушают перекрытия. Переустройство одной крыши в скатную решит проблему: уклон обеспечит естественный сток осадков, чердак используют только для коммуникаций.

Системы водоотведения в двух домах обновят в подвалах и технических каналах. Изношенные стояки провоцируют засоры и аварии, угрожая санитарии всего подъезда. Гендиректор фонда Павел Корниенко подчеркнул: «Задача программы — восстановить ресурс зданий и продлить их эксплуатацию». В Георгиевском округе активно ремонтируют старый фонд: недавно «ЭСТМ» взяла 15 домов за 89 млн руб. (11 крыш, три системы электроснабжения, одна водоотведения), а «Высокий уровень» — 11 домов за 84,5 млн руб. (девять крыш, две системы электроснабжения).

Региональная программа под контролем минЖКХ Ставрополья набирает обороты: в Ипатово заключили 50-миллионный контракт на девять кровель, в Георгиевске завершили ремонт двух пятиэтажек 1974 года на улицах Пятигорской и Мира.

Станислав Маслаков