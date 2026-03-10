Бортников: планируемые Киевом теракты против России стали более сложными

Помимо международных террористических организаций России сегодня противостоят спецслужбы Украины и «их зарубежные кукловоды», которые «потеряли чувство реальности от мнимой вседозволенности». Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Планируемые противником операции стали более сложными, — заявил он "Российской газете". — Вырос уровень их разведывательного и технического обеспечения ... Агентура иностранного разведсообщества нацелена на создание подпольных сетей».

Он добавил, что расширилось число вовлекаемых в преступную деятельность россиян и мигрантов, также иностранные спецслужбы «используют потенциал ... криминалитета для поддержки своей подрывной деятельности».

«По сути, нам объявлена настоящая диверсионно-террористическая война, — резюмировал господин Бортников. — В такой ситуации, как вы понимаете, предупреждение нападений и оперативное реагирование на них может быть только силовым».