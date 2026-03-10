Арбитражный суд назначил рассмотрение иска «Геологики» к «НПК Интертек»

Арбитражный суд Новосибирской области назначил на 28 апреля разбирательство по иску АО «Геологика» к компании ООО «НПК Интертек» о взыскании убытков в размере 184,8 млн руб. Ответчик ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица бывшего руководителя АО «Геологика» — Сергея Парначева, говорится в картотеке суда. В просьбе компании было отказано.

Суть исковых требований в материалах суда не приводится. Между тем сразу после подачи иска «Геологика» потребовала запретить владельцу ООО «НПК Интертек» Денису Черницову совершать любые действия и сделки, связанные с отчуждением и обременением имущества, а также на отчуждение его доли в компании. Суд удовлетворил ходатайство истца.

Как писал «Ъ» в январе 2026 года, новосибирское УФАС признало «НПК Интертек», занимающуюся научными исследованиями и разработками, нарушившей требования закона «О защите конкуренции» (ч.3 ст. 14.7). По мнению ведомства, перешедшие в «НПК Интертек» специалисты использовали информацию, представляющую коммерческую тайну, полученную на предыдущей работе — в АО «Геологика».

«Например, бывшие сотрудники АО «Геологика», ставшие работниками ООО «НПК Интертек», отправляли на личные адреса электронной почты сведения, не содержащиеся в открытых источниках. Это свидетельствует о недобросовестности и отсутствии намерения сохранить коммерческую тайну АО «Геологика»», — комментировали в пресс-службе новосибирского УФАС.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «НПК Интертек» зарегистрировано в Новосибирске в декабре 2022 года. Компания работает в сфере научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. Генеральный директор Денис Черницов также является единственным учредителем общества. Численность сотрудников с 2023 по 2024 годы выросла с 6 до 14. В 2024 году выручка предприятия составила 56,3 млн руб., увеличившись на 69% по сравнению с 2023 годом (33,3 млн руб.). Чистая прибыль выросла на 28% — с 16,9 млн до 21,6 млн руб.

Лолита Белова