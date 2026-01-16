Сотрудников НПК «Интертек» заподозрили в разглашении коммерческой тайны

Новосибирское УФАС признало компанию ООО «НПК Интертек», занимающуюся научными исследованиями и разработками, нарушившей требования закона «О защите конкуренции» (ч.3 ст. 14.7). По мнению ведомства, сотрудники предприятия использовали информацию, представляющую коммерческую тайну, полученную на предыдущей работе.

Антимонопольная служба установила, что часть сотрудников АО «Геологика» (Новосибирск, работает в сфере научных исследований и разработок в области естественных и технических наук) перешла в ООО «НПК Интертек». При этом, полагают в ведомстве, специалисты вопреки требованию прежнего работодателя, на новом рабочем месте продолжили использовать полученную ранее информацию, составляющую коммерческую тайну. Предполагается, что это было сделано с целью осуществления недобросовестной конкуренции.

«Например, бывшие сотрудники АО «Геологика», ставшие работниками ООО «НПК Интертек», отправляли на личные адреса электронной почты сведения, не содержащиеся в открытых источниках. Это свидетельствует о недобросовестности и отсутствии намерения сохранить коммерческую тайну АО «Геологика»», — рассказали в пресс-службе новосибирского УФАС.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «НПК Интертек» зарегистрировано в Новосибирске в декабре 2022 года. Компания работает в сфере научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. Генеральный директор Денис Черницов также является единственным учредителем общества. Численность сотрудников с 2023 по 2024 годы выросла с 6 до 14. В 2024 году выручка предприятия составила 56,3 млн руб., увеличившись на 69% по сравнению с 2023 годом (33,3 млн руб.). Чистая прибыль выросла на 28% — с 16,9 млн до 21,6 млн руб.

Лолита Белова