В Литву вернулись более 60% застрявших в Белоруссии грузовиков

Более 60% грузовиков, которые остались в Белоруссии после закрытия границы в октябре 2025 года, уже вернулись в Литву. Об этом заявил представитель литовского Национального центра управления кризисами (NKVC) Дарюс Бута, передает LRT.

По обновленным данным Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava, на специальных стоянках в Белоруссии находились свыше 1,4 тыс. тягачей и полуприцепов. Из них 868, уточнили в NKVC, уже доставлены в Литву. В самой ассоциации Linava рассказали изданию, что располагают данными лишь о нескольких вернувшихся полуприцепах из этого списка.

Напряженность в отношениях между двумя странами возникла осенью 2025 года, когда власти Литвы обвинили Белоруссию в контрабанде сигарет метеозондами и закрыли КПП на границе с республикой. В ответ Минск запретил въезд в страну литовских грузовиков. Транспорт направили на спецстоянки, а водителей отпустили домой. Сейчас на границе работают два из шести пунктов пропуска.