В Новопавловске эвакуировали школу и техникум

Неизвестные сообщили о минировании техникума экономики и права в Новопавловске Ставропольского края, власти эвакуировали студентов, школьников и сотрудников средней школы №13, где базируется техникум. Глава Кировского муниципального округа Николай Новопашин написал об этом в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Чиновник сообщил о немедленной эвакуации и что на место направлены все экстренные службы, включая кинологов и взрывотехников. Службы тщательно обследуют здания школы и прилегающие территории на наличие подозрительных предметов или лиц, жители сохраняют спокойствие по просьбе властей.

Сообщение о минировании поступило утром 10 марта 2026 года, инцидент стал частью волны подобных угроз в Ставропольском крае. Ранее аналогичное предупреждение получил филиал Ставропольского государственного педагогического института в Буденновске, где также эвакуировали студентов и педагогов, глава Буденновского округа Дмитрий Богданов лично контролировал проверку.

В феврале 2026 года массовые угрозы охватили Кировский округ: эвакуировали семь школ, включая гимназию №1 и СОШ №2 Новопавловска, школы №4 станицы Зольской, №7 поселка Коммаяк, №8 села Горнозаводского, №9 станицы Старопавловской и №10 села Орловки. Тогда экстренные службы проверили объекты без обнаружения взрывчатки, аналогично прошлым случаям в Ессентуках, Лермонтове и Кисловодске, где эвакуировали десятки учреждений.

Новопавловск, центр Кировского округа с населением около 30 тыс. человек, уже сталкивался с подобными инцидентами, власти оперативно реагируют, чтобы минимизировать риски для 500–700 учащихся школы №13 и техникума. По итогам проверок в аналогичных случаях взрывных устройств не находили, учебный процесс возобновляли через несколько часов.

Станислав Маслаков