Шнобелевскую премию переносят из США в Европу из-за проблем с визами

Ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии, присуждаемой за самые странные научные открытия, в этом году впервые будет проведена за пределами США. Как сообщает The Guardian, ее вручат в сентябре в Цюрихе при поддержке Швейцарского федерального технологического института и Университета Цюриха.

Решение организаторов объясняется опасениями, что многие участники церемонии не смогут или не захотят оформлять визы в США после ужесточения требований со стороны администрации Трампа и жестких действий сотрудников иммиграционной полиции. В 2025 году четверо из десяти победителей не приехали на церемонию вручения в Бостон, опасаясь за свою безопасность.

«Положа руку на сердце, мы не можем приглашать новых победителей или международных журналистов на это мероприятие в нынешнем году»,— заявили организаторы премии.

Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize), антипод Нобелевской, учреждена в 1991 году американским журналом Annals of Improbable Research. Вручается за исследования, которые «сначала заставляют смеяться, а потом — думать».

Алена Миклашевская