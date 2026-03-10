В Буденновске эвакуировали пединститут из-за угрозы минирования

Утром 10 марта 2026 года неизвестные сообщили о минировании филиала Ставропольского государственного педагогического института (СГПИ) в Буденновске, Ставропольский край. Глава Будённовского округа Дмитрий Богданов подтвердил угрозу в своем телеграм-канале и заявил, что поставил ситуацию под контроль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правоохранители, кинологи и специалисты экстренных служб прибыли на место немедленно, эвакуировали всех студентов и сотрудников — их число превысило 200 человек по аналогичным инцидентам в округе. Они тщательно обследуют здание института и прилегающую территорию площадью свыше 5000 квадратных метров с помощью служебных собак и спецоборудования.

Ранее, 4 марта 2026 года, аналогичное сообщение о минировании того же филиала СГПИ не подтвердилось: взрывных устройств не нашли, занятия возобновили 5 марта в штатном режиме. Тогда же проверили филиал СГПИ в Железноводске — и там угроза оказалась пустой. В январе 2026-го анонимы «заминировали» филиал СГПИ и колледж «Современная школа бизнеса» в Будённовске, эвакуировали людей, оцепили районы, но ничего не обнаружили. 5 февраля аналогичные звонки поступили в 14 школ округа — от №1 до №12, включая гимназии №7 и №9, — после проверок все вернулось в норму.

Полиция заводит уголовные дела по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), наказание — до 10 лет лишения свободы. В Буденновске, городе с населением 65 тысяч жителей и 10 вузовскими филиалами, такие инциденты срывают занятия для тысяч студентов, парализуют центр на часы. Местные власти усилили мониторинг звонков и призывают жителей сообщать о подозрительных номерах. Институт СГПИ готовится к возобновлению работы.

Станислав Маслаков