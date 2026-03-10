Портфель проектного финансирования Ставрополья вырос на 38%

Банки увеличили портфель проектного финансирования в Ставропольском крае до 72,8 млрд руб. по итогам 2025 года — рост составил 38,3% по сравнению с предыдущим годом. Число кредитных договоров с застройщиками подскочило на 25,8% и достигло 195 соглашений, пишет РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Застройщики края получили кредитные лимиты на 204,2 млрд руб., что превысило прошлогодний уровень на 53,5%, а их доля в общероссийском портфеле проектного финансирования поднялась до 0,9% с прибавкой 0,2 п.п. Остатки на эскроу-счетах выросли на 17,4% до 54,9 млрд руб., отражая накопление средств дольщиков на фоне растущих цен и замедления ввода объектов.

Стоимость проектного финансирования в СКФО на начало 2026 года достигла 11,8% годовых, хотя в 2025 году ставки по таким кредитам поднялись на 2,3 п.п. несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ. Банки охотно кредитуют проекты с эскроу-счетами из-за их меньших рисков, что поддерживает динамику даже при удорожании денег.

В январе 2026 года Ставрополье вошло в топ-10 регионов по вводу многоквартирных домов — девелоперы сдали 124 тыс. кв. м жилья и заняли шестое место. Однако среди лидеров край показал худшую динамику: объем ввода МКД упал на 31% к январю 2024 года, в то время как Москва нарастила показатель до 368 тыс. кв. м (+59%), Татарстан — до 243 тыс. кв. м (+741%), а Свердловская область — до 209 тыс. кв. м (+379%). Рост кредитных лимитов сигнализирует о заделе под новые стройки, но замедление ввода рискует усилиться из-за высоких ставок и ужесточения ипотеки.

Общий кредитный портфель бизнеса края к январю 2026 года превысил 584 млрд руб. с ростом на 47,3%, а банки выдали компаниям 503 млрд руб. за 2025 год (+36%). В 2024 году проектное финансирование на Кавказе утроилось, создав базу для текущего бума, но эксперты прогнозируют корректировку сроков проектов в 2026 году при ставках 11–12% по стройке и свыше 16% по корпоративным займам. Рынок жилья в Ставрополье растет кредитным плечом, но нуждается в балансе между финансированием и реализацией.

Станислав Маслаков