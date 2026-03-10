Krombacher зарегистрировал в России два товарных знака

Немецкая пивоваренная компания Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на базу Роспатента.

Заявки на регистрацию товарных знаков поступили в ведомство в феврале прошлого года. Роспатент одобрил регистрацию бренда в марте 2026-го. Теперь Krombacher сможет продавать пиво и алкогольные напитки в России, а также оказывать услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, временного жилья, открывать бары и рестораны.

Krombacher — премиальный бренд немецкого пива. Компания открылась в 1803 году и работает более чем в 50 странах. Пиво Krombacher производится в городе Кройцталь с использованием природной родниковой воды.