Картину Фалька из коллекции семьи Андрея Громыко продали за 12 млн рублей

Картину Роберта Фалька «Натюрморт с золотой вазой» из коллекции семьи министра иностранных дел СССР Андрея Громыко продали на торгах аукционного дома «Литфонд» за 12 млн руб. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе аукциона. Начальная ставка за работу составляла 1,8 млн руб.

На тех же торгах акварель Альберта Бенуа «В лесу» продали за 1,4 млн руб. Полотно Александра Осмеркина «Букет цветов на красном фоне» ушло с молотка за 6 млн руб.

Роберт Фальк — русский и советский живописец, один из основателей художественного объединения «Бубновый валет». Образование художник получил в школе К. Ф. Юона, затем учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у А. М. Васнецова, а также в мастерской В. А. Серова и К. А. Коровина.

Работы господина Фалька хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.