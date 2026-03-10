Двое раненых на трассе Бирск — Тастуба — Сатка находятся в крайне тяжелом состоянии

Двое пострадавших в случившейся накануне аварии в Караидельском районе, унесшей жизни пяти человек, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказал в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на трассе Бирск — Тастуба — Сатка столкнулись три машины, погибли два водителя и три пассажира. По словам главы минздрава, раненых доставили в Бирскую центральную районную больницу. После стабилизации их состояния служба санитарной авиации перевезет пациентов в Уфу.

Идэль Гумеров