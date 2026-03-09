На севере Башкирии в ДТП погибли пять человек

Два водителя и три пассажира погибли в автомобильной аварии на трассе Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе.

По предварительным данным, авария произошла сегодня около 13 часов. На 72-м километре дороги стокнулись Hyundai Solaris, Lada Priora и Toyota RAV4. В ДТП погибли водитель отечественного автомобиля и два его пассажира, а также водитель Solaris и его пассажир. Еще два человека госпитализированы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

Действия правоохранительных органов и спецслужб координирует прокурор Караидельского района Фаиль Исмагилов.

В феврале на дороге Бирск — Тастуба — Сатка произошло два ДТП с летальным исходом.

Идэль Гумеров