В США умер чиновник, чьи показания привели к отставке Никсона

В возрасте 99 лет умер бывший заместитель помощника президента США Александр Баттерфилд, давший показания о системе прослушки в Белом доме при Ричарде Никсоне. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на жену экс-чиновника.

Господин Баттерфилд умер в своем доме в Сан-Диего (Калифорния). Смерть наступила почти за месяц до юбилея — 6 апреля ему исполнилось бы 100 лет.

Александр Баттерфилд родился в 1926 году во Флориде. Служил в ВВС США, участвовал в войне во Вьетнаме, работал в Пентагоне и Белом доме. Стал известен после того, как в июле 1973 года дал показания в Сенате по делу об «Уотергейтском скандале». Это крупнейший за всю историю США политический скандал, в ходе которого выяснилось, что члены администрации были причастны к установке прослушки в штаб-квартире Демократической партии в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне. В августе 1974 года Ричард Никсон подал в отставку. После ухода с госслужбы Александр Баттерфилд работал в авиаотрасли и занимался консалтингом. С 1992 года жил в Ла-Хойе.