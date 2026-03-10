Дональд Трамп остудил нефтяные цены и недовольство своего окружения

«Черный понедельник» на биржах и скачок цен на энергоносители из-за войны в Иране заставили администрацию США перейти в наступление на информационном фронте. 9 марта президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений, призванных продемонстрировать общественности, что иранская кампания близка к завершению и экономический шок не будет долгим. Одновременно с этим глава Белого дома по собственной инициативе обсудил войну на Ближнем Востоке с российским лидером Владимиром Путиным и выступил с красивым жестом в адрес Китая, заявив, что раздумывает о взятии под контроль Ормузского пролива, радея преимущественно об энергетической безопасности Пекина. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп на конференции фракции республиканцев Палаты представителей

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп на конференции фракции республиканцев Палаты представителей

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В понедельник, 9 марта, президент США Дональд Трамп решил, по сути, открыть новый фронт в войне с Ираном — информационный. В этот день он дал интервью CBS News и выступил на конференции фракции республиканцев Палаты представителей в Дорале (штат Флорида), попытавшись донести одну и ту же мысль — война близка к окончанию и рынкам паниковать не стоит.

«Я думаю, что война практически завершена. У Ирана нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил. Их ракеты разлетелись на куски. Их беспилотники уничтожаются повсюду»,— заявил глава Белого дома в интервью CBS News. А выступая в Дорале, он заверил, что вооруженные силы США «намного» опережают график, а с начала кампании было поражено более 5 тыс. целей и потоплено 46 иранских кораблей. По оценке Трампа, способность Тегерана наносить удары упала до минимума.

Тем самым президент фактически дал понять, что победа не за горами, добавив: если бы США не вмешались, Иран захватил бы весь Ближний Восток и атаковал США.

Примечательно, что Пентагон в своих соцсетях дал совершенно иную оценку ситуации, заявив, военные «только начали бороться».

Но рынки предпочли услышать обнадеживающие сигналы президента. После заявлений Дональда Трампа акции начали отыгрывать падение, а цены на нефть пошли вниз. Если утром нефть марки Brent достигала $115–120 за баррель (Трамп назвал этот скачок «маленькой ценой» за устранение иранской угрозы), то уже к вечеру этот показатель откатился к $90 за баррель, а марка WTI — к $86–87.

Знаком того, что администрация США осознала экономические риски иранской кампании и стала пересматривать стратегию, можно счесть и информацию об ослаблении санкций против нефтяного сектора России.

Как дали понять источники Reuters, в Белом доме пообещали временно снять ограничения для «дополнительных объемов» на рынке. Позднее министр финансов Скотт Бессент подтвердил, что США могут снять санкции и с другой (помимо направляющейся в Индию) российской нефти для стабилизации ситуации.

Одновременно с этим Дональд Трамп затеял дипломатическую активность. Вечером 9 марта по инициативе американского лидера состоялся его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Беседа, которая продлилась около часа, носила «деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами», рассказал по ее итогам журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Сам Трамп поведал после разговора, в котором два лидера обсудили Украину, Венесуэлу, а также затронули кризис на Ближнем Востоке, что беседа прошла очень хорошо. По словам господина Трампа, Владимир Путин оценил военную операцию США и Израиля против Ирана. «Мы говорили об этом с президентом Путиным. Он был очень впечатлен тем, что увидел, потому что никто никогда не видел ничего подобного»,— заверил американский лидер, добавив, что президент России, по его словам, «очень бы хотел» помочь в разрешении кризиса в регионе.

В тот же день Дональд Трамп сделал и неожиданный реверанс в сторону Китая. По его словам, Штаты не исключают взятия под свой контроль Ормузского пролива — но не столько ради собственных интересов, сколько ради защиты энергобезопасности Китая.

«Я хочу, чтобы он (пролив.— “Ъ”) оставался открытым. Хочу, чтобы все было в порядке. Это касается нас не так сильно, как Китая. На самом деле мы здесь помогаем Китаю и другим странам»,— сказал Трамп, выступая во Флориде, подчеркнув, что у США и Китая «хорошие отношения».

Между тем новоиспеченному верховному лидеру Ирана добрых слов от Трампа не досталось. В интервью NBC News президент США заявил, что иранские власти совершили «большую ошибку», когда избрали на этот пост сына уничтоженного американцами аятоллы Моджтабу Хаменеи. Но при этом он хотя бы назвал «неуместным» обсуждение его возможной ликвидации, что уже можно было счесть некоторым смягчением позиции.

Наконец, глава Белого дома открыто признал трения насчет иранской кампании внутри собственной администрации. По его словам, вице-президент Джей Ди Вэнс проявляет «меньше энтузиазма» по иранскому вопросу. Впрочем, не он один — по данным источников The Wall Street Journal, многие в окружении президента полагают, что длительная война способна негативно повлиять на консервативный электорат, который пока поддерживает военные действия в Иране. Как сообщило издание 9 марта со ссылкой на источники, советники президента США, обеспокоенные растущими ценами на нефть и связанными с этим перспективами республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, призывали Трампа «сформулировать план вывода США из войны с Ираном» и объявить общественности, что «военные в значительной степени достигли своих целей». И, судя по последним заявлениям главы Белого дома, он решил к этому мнению прислушаться.