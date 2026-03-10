В Челябинской области установят 11 стел на въездах в регион за 47 млн рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области ищет подрядчиков для установки 11 стел на въездах в регион, сообщает пресс-служба ведомства. По данным сайта госзакупок, общая начальная стоимость контрактов составляет более 46,7 млн руб.

Стелы планируют установить на участках автодорог в Верхнем Уфалее, Саткинском, Верненском, Кизильском, Агаповском, Верхнеуральском, Кунашакском, Чебаркульском и Брединском муниципальных округах. Дизайн памятников представляет собой вытянутую форму с надписью «Челябинская область» и изображением регионального герба.

Аукционы на заключение контрактов и определение подрядчиков проведут в марте этого года.

Ольга Воробьева