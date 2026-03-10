В Белгородской области модернизировали 250 объектов радиоэлектронной борьбы

За время проведения специальной военной операции на территории Белгородской области провели модернизацию около 250 объектов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). С начала 2026 года модернизированы 44 единицы. Об этом 10 марта рассказал в утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков.

«Понимаем, что особенно в приграничье радиоэлектронная борьба — один из важнейших приоритетов в нашей сегодняшней повестке. Каждый месяц приобретать, исходя из смены частот, новые РЭБ невозможно. Поэтому создали уже достаточно давно технические пункты, которые занимаются модернизацией»,— пояснил глава региона.

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» писал, что власти Белгородской области обратились за помощью в правительство РФ для установки 700 модульных укрытий в приграничных районах. Господин Гладков пояснил, что поставлять их будут вдоль всего приграничья — речь идет о 300 км.

Денис Данилов