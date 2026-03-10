Директором «Областной газеты» назначена Мария Базунова

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил директором «Областной газеты» Марию Базунову — с сегодняшнего дня она приступила к работе на этой должности, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Перед новым директором поставлена задача обеспечить современное развитие официального издания Свердловской области. Роль «Областной газеты» как источника информации о развитии Среднего Урала и работе властей должна быть укреплена. Кроме того, газета должна нарастить присутствие в соцсетях, развивать мультимедийные форматы и расширить охват жителей печатной версией.

Мария Базунова окончила Уральский государственный университет им. А.М.Горького (УрГУ) в Екатеринбурге. Была руководителем газеты «Знамя Победы» и региональных изданий «Комсомольской правды» — в Пермском крае и Свердловской области. Кроме того, она отвечала за развитие работы с контрагентами в редакциях информагентств Ura.ru и «ФедералПресс». Имеет опыт проектной работы с Институтом развития интернета.

«Областная газета» издается с 8 марта 1990 года (сначала газета называлась «За власть советов»). Ее учредителями являются губернатор Свердловской области и законодательное собрание региона, а функции учредителя по линии СМИ осуществляет департамент информационной политики области.

После отставки прошлого руководителя «Областной газеты» Антона Третьякова 2 февраля исполняющим обязанности директора издания был утвержден главный редактор газеты Александр Лакедемонский. При этом господин Третьяков проработал на должности директора три года, но оставил ее из-за решения «заняться новым проектом».

Ирина Пичурина