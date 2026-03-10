«Известия»: до 93% новостроек в 2025 году сдали с дефектами

Количество новостроек с дефектами, построенных в 2025 году, увеличилось до 93%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование центра «Аналитика. Бизнес. Право». В 2022 году доля некачественных новостроек оценивалась в 90%, в 2023-м выросла до 95%, в 2024-м вернулась к 90%.

По мнению аналитиков, рост показателя в прошлом году связан с введением в 2024-м моратория на взыскание штрафов, неустоек и компенсаций с застройщиков. С 1 января 2026 года мораторий отменили, но ввели отсрочку по выплатам штрафов. По данным исследования, в 2026-2028 годах доля новостроек с дефектами увеличится до 95% и понизится до 94% в 2029-2030 годах.

По словам экспертов, чаще всего дефекты допускают на финальной стадии строительства. Обычно застройщики экономят на местах общего пользования, а также на эвакуационных лестницах и технических помещениях. При этом процент критических дефектов в постройках составляет не более 5-7%, рассказал собеседник «Известий».

Авторы исследования отметили, что мораторий и отсрочка выплаты штрафов «формируют для застройщиков демотивирующую среду». Так, девелоперы откладывают устранение недостатков до сдачи жилья, перенося проблемы на этап эксплуатации и индивидуальные жалобы дольщиков. Авторы исследования считают, что передача жилья с дефектами может стать рыночной нормой.