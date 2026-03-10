Глава ЯНАО проверил объекты строительства в Лабытнанги

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вместе с главой Приуральского района Мариной Тресковой оценили ход строительства новых объектов в Лабытнанги и Харпе. О визите глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов и Марина Трескова

Среди объектов, которые посетил глава региона — стройплощадка жилищного комплекса на улице Гиршгорна. Здесь появятся три семиэтажных дома на 369 квартир с ремонтом. Они предназначены для переселения жильцов аварийных домов. «Усиленно работаем над тем, чтобы как можно скорее снести ветхое деревянное жилье. Возводим в Приуралье 33 дома, 21 из них — в Лабытнанги. В этом году ожидаем в городе рекордные за последние 40 лет цифры по вводу нового жилья. А для Харпа 2026-й станет годом расселения последнего аварийного дома»,— отметил господин Артюхов.

Кроме того, губернатор побывал в парке «Территория здоровья», который открылся в 2026 году. Рядом с ним, в центральной части Лабытнанги с готовой инженерной инфраструктурой, также определили под жилищное строительство два участка. На этой территории планируется построить жилье общей площадью 30 тыс. кв. м — будет снесено шесть старых домов и начато формирование земельных участков под застройку.

В начале декабря 2025 года Дмитрий Артюхов вручил ключи от квартир жителям нового многоквартирного дома в Лабытнанги — таким образом завершилась семилетняя программа по расселению 1 млн кв. м аварийного жилья на Ямале. За это время в новые квартиры переехали порядка 62 тыс. человек. Ранее они проживали в 2,2 тыс. деревянных домах, которые власти уже снесли.

Ирина Пичурина