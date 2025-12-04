На Ямале завершена семилетняя программа расселения 1 млн кв. м аварийного жилья

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил ключи от квартир жителям нового многоквартирника в Лабытнанги — таким образом завершилась семилетняя программа по расселению 1 млн кв. м аварийного жилья на Ямале, сообщили в правительстве региона.

Расселение закончили накануне 95-летия Ямала. Обратный отсчет расселению дали с помощью символического циферблата. На его секциях изобразили фотографии с заселений в разных муниципалитетах округа за семь лет — за это время в новые квартиры переехали порядка 62 тыс. человек. Ранее они проживали в 2,2 тыс. деревянных домах, которые власти уже снесли. Новые дома обеспечены инфраструктурой, магазинами и скверами.

«Сегодня у нас замечательное событие для Лабытнанги и очень важное историческое событие для всего Ямала: мы завершаем огромную программу по расселению миллиона "квадратов" аварийного жилья. За эти несколько лет фактически построили два города Лабытнанги. Подобные темпы жилищного строительства мы набирали в 80-е годы, когда Ямал был большой всесоюзной стройкой. Сейчас мы не всесоюзная стройка, но результаты — столь же высокие»,— отметил Дмитрий Артюхов на торжественном вручении ключей.

Новая пятиэтажка рассчитана на 83 семьи — в нее переедут 247 человек. Семьей, на которой завершилось расселение 1 млн кв. м аварийного жилфонда, стала семья Олеси Пономаренко: в новой двухкомнатной квартире она будет жить вместе с дочерью и внучкой.

Благодаря высоким темпам строительства за семь лет на Ямале построили 508 многоквартирных домов на 21 594 квартиры, при этом в 2024 году округ достиг рекордных показателей возведения жилья, превышающих результаты последних 30 лет — 332 тыс. кв. м. В Лабытнанги в течение семи лет расселили свыше 48 тыс. кв. м аварийного жилья, что позволило снести более 100 старых домов. До 2030 года включительно планируется ввести в эксплуатацию 62 дома на 5388 семей.

Ирина Пичурина