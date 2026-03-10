На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП в Буденновском округе

В Буденновском округе при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек, включая троих детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Авария произошла на трассе «Александровское-Новоселицкое-Буденновск». По предварительным данным, водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу в запрещенном месте и столкнулся с Lada Granta. В результате происшествия в больницу Буденновска доставили 21-летнего водителя Vesta, а также 37-летнего водителя Granta и его пассажиров в возрасте 40, 10 и трех лет.

Применение ремней безопасности и детского кресла помогло снизить тяжесть полученных повреждений у пострадавших.

Автоинспекция установила, что виновник аварии — житель Нефтекумского округа с двухлетним стажем вождения. За это время его пять раз привлекали к административной ответственности.