Почти треть малого бизнеса задумалась о закрытии или продаже

О закрытии или продаже своего дела подумывает 31% предпринимателей в России, следует из исследования ФОМа и НИУ ВШЭ «Лонгитюд малого бизнеса», с которым ознакомились «Ведомости». Показатель в первом квартале вырос на 8% год к году.

Исследование ФОМа и НИУ ВШЭ проводится с 2021 года. Оно рассчитано на 10 лет. В нем участвуют одни и те же респонденты — более 700 ИП и владельцев (совладельцев) компаний из сферы малого бизнеса. Последняя, 19-я сессия интервью проходила с 20 января по 19 февраля 2026 года.

Ожидания предпринимателей на первый квартал 2026 года оказались наихудшими за все время наблюдений: 52% уверены, что положение их бизнеса ухудшится. Улучшений ждут лишь 12%. Для сравнения: в первом квартале 2022 года, во время массового введения антироссийских санкций, доля пессимистов составляла 38%, а оптимистов — не менее 20%.

Доля предпринимателей, находящихся в режиме выживания, по итогам четвертого квартала 2025 года достигла 39% — максимума за пять лет. Роста показателей ожидают минимальные 8% респондентов. О падении доходов по сравнению с предыдущим кварталом сообщили 39% опрошенных, а 29% столкнулись с нехваткой выручки для покрытия прямых расходов.