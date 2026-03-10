США: Тайвань должен быстрее принять поправки в бюджет для финансирования оборонной сделки

Правительство США призвало парламент Тайваня принять специальный законопроект об оборонном бюджете, который позволит профинансировать запланированные Тайванем закупки американских систем вооружения для самообороны. Об этом сообщает издание Taipei Times.

Обращение последовало в ответ на предложение Гоминьдана о сокращении военных расходов Тайваня с запланированных администрацией 1,25 трлн до 380 млрд новых тайваньских долларов ($11,9 млрд). «Мы призываем все партии в законодательном органе Тайваня преодолеть политические разногласия и быстро принять специальный оборонный бюджет, который продемонстрирует приверженность Тайваня своей самообороне»,— цитирует издание представителя американского Госдепа.

Средства выделяются для закупки восьми партий оружия и боеприпасов, одобренных США в декабре прошлого года. Увеличенный бюджет позволил бы также закупать в США беспилотники и построить собственную систему противовоздушной обороны T-Dome, пишет издание.

США для Тайваня являются основным и постоянным поставщиком вооружений. Глава администрации острова Лай Циндэ сообщал о формировании Тайванем дополнительного военного бюджета в $40 млрд для закупок оружия. С его слов, администрация планирует довести оборонный бюджет в 2026 году до 3% от ВВП, а к 2030 году — до 5% от ВВП. По данным военных специалистов Китая, объем американских военных поставок на Тайвань за последние годы превысил $70 млрд.

Эрнест Филипповский