Гран-при по фигурному катанию в Челябинске посетили 34 тыс. человек

В Челябинске Гран-при по фигурному катанию с 6 по 9 марта посетили 34 тыс. зрителей. Мероприятие проходило на ледовой арене «Трактор», сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

По итогам короткой и произвольной программ в женском одиночном катании первое место заняла Алиса Двоеглазова из Москвы, набрав 220,7 балла. Призерами стали Дарья Садкова (212,4 балла; Йошкар-Ола) и Камилла Нелюбова (210,7 балла; Москва). В мужском одиночном катании по сумме двух программ победителем объявили Петра Гуменника (303,2 балла; Санкт-Петербург). Серебряную и бронзовую медали забрали Евгений Семененко (287 баллов; Санкт-Петербург) и Николай Угожаев (286,5 балла; Новосибирск) соответственно.