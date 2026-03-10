Мирра Андреева вылетела с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева проиграла чешке Катержине Синяковой в третьем круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Игра продлилась 2 часа 48 мин и закончилась со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Синяковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Мирра Андреева

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

18-летняя Андреева занимает восьмую строчку в рейтинге WTA. На ее счету четыре победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема был выход в полуфинал Roland Garros в 2024 году. На Олимпиаде в Париже Андреева взяла серебро в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Турнир в Индиан-Уэллсе проводится на покрытии «хард». Он продлится до 15 марта, его призовой фонд превышает $9,4 млн.