Доходы Новосибирской области отстают от показателей 2025 года на 5,5%

К началу этой недели дефицит бюджета Новосибирской области 2026 года достиг 21 млрд руб. Его объем вице-премьер, министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко назвал на оперативном совещании у губернатора 10 марта.

По данным господина Голубенко, доходы бюджета составили 39,8 млрд руб. (почти 36 млрд руб. — собственные доходы). Это примерно на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Кассовое исполнение по расходам — 60,7 млрд руб.

«Дефицит обеспечивается свободными остатками средств бюджета и временными привлечениями заемных источников финансирования. Эту операцию мы проводили в феврале ввиду того, что у нас с февраля на март были переходящие поступления собственных доходов. В начале марта мы погасили задолженность по банковским кредитам в объеме 9,7 млрд»,— рассказал заместитель председателя новосибирского правительства.

Как писал «Ъ-Сибирь», к 1 февраля госдолг области сократился до 111,9 млрд руб. Дефицит бюджета по итогам года, согласно принятому закону, должен составить 44,3 млрд руб.

