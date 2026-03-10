Китай и Россия с начала года увеличили товарооборот на 12%

Объем товарооборота между Китаем и Россией в январе—феврале увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 12%, до $39,04 млрд, следует из отчета Главного таможенного управления КНР (General Administration of Customs, GACC).

По данным ведомства, объем китайского экспорта в РФ за два отчетный период увеличился на 22,7%, до $18,29 млрд. Объем импорта из РФ вырос на 4,1%, до $20,75 млрд.

В феврале объем двусторонней торговли достиг $19,19 млрд. Согласно данным таможни КНР, экспорт российских товаров в Китай составил $9,968 млрд, а импорт китайской продукции в Россию — $9,222 млрд.

Эрнест Филипповский