В суд направлено дело экс-замначальника Росприроднадзора Алтайского края

Бийский горсуд Алтайского края рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела экологического надзора по Алтайскому краю Южно-Сибирского управления Росприроднадзора. Ей вменяют получение взятки должностным лицом (ч. 5 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 12 лет колонии), сообщает управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет об Ирине Скобковой.

Согласно версии следствия, фигурантка дела была назначена на эту должность в 2022 году. Чиновница потребовала от местного предпринимателя, оказывающего услуги в сфере утилизации бытовых отходов, ежемесячно передавать ей взятку. Взамен, установили правоохранители, она обещала не создавать проблем коммерческой деятельности бизнесмена.

Таким образом, с ноября 2022-го по сентябрь 2024 года обвиняемая получила 600 тыс. руб. Кроме лишения свободы ей грозит штраф в размере 54 млн руб., уточнили в ведомстве.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре прошлого года суд удовлетворил иск об изъятии имущества бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова. В доход государства были обращены недвижимость и активы на общую сумму 300 млн руб. Уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено в октябре 2024 года. Ему вменяется превышение должностных полномочий и воспрепятствование предпринимательской деятельности (ст. 286 и ст. 169 УК РФ).

Александра Стрелкова