В Челябинске начали проверку после падения девочки из окна

СУ СКР по Челябинской области начало проверку по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) после данных о падении девочки из окна в региональном центре, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным СМИ, днем 8 марта 11-летняя школьница выпала из окна седьмого этажа дома на улице Котина. Девочка получила травмы, она находится в реанимации.

Во время проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям или бездействию родителей. После этого будет принято процессуальное решение.

Виталина Ярховска