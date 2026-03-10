Россиянам могут разрешить отказываться от услуг с использованием ИИ

Минцифры может закрепить право граждан на отказ от обслуживания с применением искусственного интеллекта (ИИ). Если клиент не хочет взаимодействовать с нейросетями, организация обязана будет предоставить ему услугу без их использования, сообщают «Известия» со ссылкой на текст законопроекта об ИИ. Документ в настоящее время проходит межведомственное согласование, его вступление в силу предварительно планируется на 1 сентября 2027 года.

Перечень ситуаций, в которых гражданин сможет воспользоваться правом на отказ, установит правительство. В текущей редакции эта норма и механизм ее реализации не прописаны, но, по словам источника издания, она была в других версиях законопроекта и, скорее всего, появится в более проработанной версии.

Кроме того, законопроект обязывает разработчиков нейросетей тестировать их на предмет потенциального использования в противоправных целях и исключать функции, способные привести к дискриминации граждан. Если ИИ принимает решение, затрагивающее права и свободы человека, пользователь должен быть об этом уведомлен.