Число компаний с китайским участием в России выросло в 10 раз после 2022 года

С декабря 2021 года по февраль 2026 года количество организаций с китайскими учредителями или соучредителями на российском рынке увеличилось с 1,4 тыс. до 14,8 тыс., подсчитали аналитики сервиса Rusprofile. Данные поступили в распоряжение «Ведомостей». За тот же период закрылось почти в пять раз меньше таких компаний — 2,7 тыс.

Доля бизнеса с участием граждан КНР в общем числе организаций с иностранными учредителями достигла 22,3% против 3,6% в конце 2021 года. Рекордным по числу открытых компаний стал 2025 год — 4,3 тыс. новых юрлиц. Для сравнения: в 2024 году их было создано 2,9 тыс., а в 2023-м — 1,7 тыс.

Аналитики «Т-бизнеса» фиксируют схожую динамику: в 2025 году появилось 4,1 тыс. компаний с китайским участием, в 2024-м — 3 тыс. При этом китайские предприниматели не только регистрируют новый бизнес, но и приобретают существующие российские компании: в прошлом году на три созданные компании приходилась одна купленная.

По данным Rusprofile, чаще всего организации хотя бы с одним китайским учредителем открывают в сфере интернет-торговли — почти 3 тыс. компаний. По оценке «Т-бизнеса», в 2025 году темпы прироста регистраций в электронной коммерции замедлились в 1,6 раза, тогда как в традиционной рознице они ускорились в 2,7 раза и впервые обогнали онлайн по динамике.

В пятерку самых популярных сфер также вошли оптовая торговля (628 компаний), розничная онлайн-торговля (590), строительство жилых и нежилых зданий (397), а также ресторанный бизнес и доставка продуктов (341).