Трамп: Вэнс скептически отнесся к военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс с меньшим энтузиазмом смотрел на перспективы проведения военной операции против Ирана. Тем не менее, по словам президента, господин Вэнс все же «отлично ладит» с ним в этом вопросе, а разногласия со своим заместителем он назвал «философскими».

«Я не чувствовал, что у нас есть выбор. Если бы мы этого не сделали, они бы сделали это с нами. Я чувствовал — основываясь на переговорах.., что они (иранцы.— "Ъ") искали способ подловить нас, прежде чем ударить»,— заявил господин Трамп на пресс-конференции (трансляцию вел YouTube-канал Белого дома).

Как сообщало издание The Daily Beast, Джей Ди Вэнс высказывал в Белом доме сомнения по поводу целесообразности большой войны. В окружении Дональда Трампа это посчитали проявлением нелояльности — и в итоге господина Вэнса фактически отодвинули от процесса принятия решений по Ирану. Госсекретарь Марко Рубио, выступавший за проведение операции, смог благодаря этому усилить свое влияние.

