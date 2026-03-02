Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Война столкнулась с внутриамериканским сопротивлением

Как удары по Ирану отозвались в США

Удары по Ирану спровоцировали в США внутренний кризис, связанный с отсутствием особой поддержки военной операции в обществе и ее критикой в Конгрессе. Несмотря на предвыборные обещания закончить «ненужные войны», Дональд Трамп инициировал операцию, которую большинство американцев воспринимают как опасный повтор иракского сценария. Ситуация усугубляется первыми потерями среди американских военных и угрозой терактов в США, что лишило администрацию традиционного эффекта сплочения нации в начале войны. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Протесты в США против ударов по Ирану

Протесты в США против ударов по Ирану

Фото: Noel Celis / Reuters

Протесты в США против ударов по Ирану

Фото: Noel Celis / Reuters

Еще в январе опрос Quinnipiac University показывал: около 70% избирателей не хотели бы, чтобы США начинали войну с Ираном. Перспективы такой войны скептически оценивали как демократы, так и республиканцы. Американцы в своем большинстве уже тогда не верили в «короткие победоносные» ближневосточные войны, и любое превентивное применение силы воспринимали как повтор иракской кампании, ничего не давшей для защиты национальных интересов, а скорее им навредившей.

Замер от Reuters/Ipsos, проведенный 1 марта, уже после начала ударов по Ирану, показал: общественное мнение принципиально не изменилось. Лишь около 27% американцев одобряют эти удары, 43% выступают против, почти треть не может определиться. Причем речь не о недостатке информации: 90% говорят, что хотя бы что-то слышали об операции. При этом около 56% респондентов считают, что Трамп в принципе слишком склонен к применению силы во внешней политике, хотя в ходе предвыборной кампании обещал совсем другое — остановить «ненужные войны».

Таким образом, 47-й президент США начал войну при отсутствии общественного мандата; даже первые удары не дали ему привычного «ралли-эффекта» — резкого роста поддержки лидера.

В Конгрессе, которому через несколько месяцев предстоят перевыборы, игнорировать общественное мнение не могут. Хотя некоторые республиканцы-«ястребы», например председатель комитета Сената по разведке Том Коттон, по-прежнему заявляют об «историческом шансе» «сломать» Иран, даже их позиция трансформируется. Поначалу Коттон обещал избирателям военную кампанию «в два удара», а сейчас вынужден признавать, что это будет «протяженная воздушно-морская операция без крупномасштабных действий сухопутных войск внутри Ирана».

Реакция мировых СМИ на удары США и Израиля по Ирану

Особенно негативно к происходящему относятся демократы-прогрессисты. В частности, конгрессвумен сомалийского происхождения Илхан Омар называет удары «незаконной войной по смене режима» и пишет: как человек, переживший войну, она знает, что бомбардировки не сделают жизни людей безопаснее, а лишь спровоцируют дополнительный хаос в регионе. А конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес предупреждает о «катастрофических последствиях» операции. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и бывший вице-президент Камала Харрис, основные претенденты на номинацию от демократов на следующих президентских выборах, близки к левому крылу партии в своих суждениях: они называют происходящее «авантюрой» и «игрой с жизнями американцев».

Более традиционное крыло Демпартии бьет не столько по самому факту ударов, сколько по тому, что президент демонстративно проигнорировал Конгресс — ту ветвь власти, которая по конституции и решает вопросы войны и мира. Показательно, что к этой линии примыкают даже произраильские политики. К примеру, Брэд Шнайдер, один из самых близких к израильскому лобби демократов в палате, обвиняет Белый дом в том, что тот не объяснил Конгрессу, каковы конечные цели операции и план выхода. Лидер демократов в палате Хаким Джеффрис подчеркивает: Иран — опасный нарушитель, поддерживающий терроризм и угрожающий союзникам, но администрация не представила убедительных доказательств неотвратимой угрозы именно сейчас и не объяснила, почему жизни молодых американцев были поставлены под угрозу.

Демократы совместно с некоторыми республиканцами уже продвигают в Палате представителей и Сенате резолюции по военным полномочиям, принятие которых обязало бы президента получать одобрение Конгресса для продолжения операции против Ирана.

The Hill пишет, что инициаторы в палате намерены в ближайшие дни продавить голосование по резолюции простым большинством, фактически обойдя сопротивление спикера-республиканца Майка Джонсона. Даже консервативные медиа, например Fox News, рассуждают о «двухпартийном бунте против военных полномочий Трампа».

С большой долей вероятности Трамп наложит на такую резолюцию вето (а для его преодоления потребовалось бы две трети голосов Сената, что практически нереально). Но в любом случае подобное брожение в Конгрессе указывает на то, что затягивание операции несет для президента серьезную угрозу.

Не менее важный фактор — раскол внутри администрации Трампа. Как сообщало издание The Daily Beast, госсекретарь Марко Рубио, главный «ястреб» и публичный адвокат жесткого курса в отношении Ирана, вероятно, одержал победу над вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Оба официально поддерживают кампанию, но, как сообщалось, Вэнс высказывал сомнения по поводу целесообразности большой войны. И это, как утверждает The Daily Beast, было воспринято частью окружения Трампа как проявление нелояльности. В итоге Вэнса фактически отодвинули от процесса принятия решений по Ирану, тогда как более агрессивный Рубио, наоборот, усилил влияние.

Онлайн-трансляция третьего дня ударов США и Израиля по Ирану

Последствия операции тем временем уже перестают быть абстрактной геополитикой. Была подтверждена гибель трех американских военных, и Трамп почти буднично признал, что жертв будет больше. А тем временем в самих США контртеррористические подразделения переходят в режим полной готовности. Симптоматично произошедшее в ночь на 1 марта в центре Остина (штат Техас): 2 человека погибли и еще 14 получили ранения в результате действий стрелка в одежде с иранской символикой. В ФБР указывают на «потенциальную связь с терроризмом».

Таким образом, пока для Трампа во внутренней политике счет 3:0 не в его пользу: общество не хочет этой войны и не дает президенту долгожданного «сплочения», Конгресс бунтует, а внутри администрации нарастают противоречия.

Новости компаний Все