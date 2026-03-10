Армия обороны Израиля атаковала больше 700 объектов «Хезболлы»

Израильские военные поразили больше 700 объектов ливанского движения «Хезболла» с момента начала операции против шиитской группировки, заявил представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин. 50 целей были атакованы в Бейруте — столице Ливана.

«Войска Северного командования ведут серьезные наступательные действия против "Хезболлах" круглосуточно»,— заявил генерал (цитата по ТАСС). Среди целей, по его словам, были объекты подразделения сил специальных операций «Хезболлы» под названием «Радван».

Вчера Израиль объявил о начале наземной операции против «Хезболлы». Целью названы поиск и ликвидация боевиков, а также уничтожение инфраструктуры группировки.