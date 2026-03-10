Трамп: «Иран собирался напасть на нас»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона были веские причины начинать операцию против Ирана. По его словам, военная операция была превентивной мерой.

«Они стопроцентно напали бы на нас в течение недели. Они были готовы, у них было гораздо больше ракет, чем кто-либо думал, и они собирались напасть на нас. Но они собирались атаковать весь Ближний Восток и Израиль, и если бы у них было ядерное оружие, они бы применили его против Израиля»,— заявил господин Трамп на конференции республиканцев по актуальным вопросам (трансляция идет на YouTube-канале Белого дома).

Президент добавил, что если бы США не провели операцию по уничтожению ядерных объектов в Иране в прошлом году, то сейчас Израиль был бы «стерт с лица земли». Он отметил, что операция против Ирана уже близка к завершению.