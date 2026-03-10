The Jerusalem Post: израильские чиновники ждут затяжного конфликта с «Хезболлой»

Боевики «Хезболлы» продолжают проводить военные операции против Армии обороны Израиля. Они обстреливают позиции ЦАХАЛ с помощью противотанковых ракет. В руководстве Израиля считают, что группировка готовится к затяжной военной кампании. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Действия ливанской группировки вызывают недоумение у израильских чиновников и дипломатов, пишет издание. Один из собеседников газеты объяснил происходящее тем, что «Хезболле» уже нечего терять. «В свете ослабления Ирана, вывода членов Корпуса стражей исламской революции из Ливана и блокировки финансовых переводов в пользу "Хезболлы", организация чувствует, что дошла до момента, когда она вынуждена действовать»,— заявил неназванный западный дипломат.

Действия ливанского правительства вызывают гнев США, несмотря на его попытки вести переговоры с Израилем. Вашингтон, пишет The Jerusalem Post, считает, что Ливан действует недостаточно решительно в отношении «Хезболлы». Боевики же пытаются демонстрировать силу, чтобы предостеречь правительство от любых шагов, которые могут помешать действиям группировки. Параллельно с этим она пытается заставить Израиль свернуть свои военные позиции на ливанской территории.

Вчера Израиль объявил о начале наземной операции против «Хезболлы». Целью названы поиск и ликвидация террористов и инфраструктуры группировки.