Макрон: сменить режим в Иране бомбардировками невозможно

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что смена власти в Иране не может быть достигнута исключительно военными ударами. Об этом он сказал во время визита на Кипр, куда прибыл авианосец «Шарль де Голль», передает 20minutes.

Госсподин Макрон также подтвердил, что Франция совместно с партнерами готовит оборонную миссию по возобновлению безопасного судоходства в Ормузском проливе. После завершения наиболее острой фазы конфликта планируется обеспечить сопровождение контейнеровозов и танкеров для постепенного открытия пролива.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В первый же день бомбардировок погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. Смену режима в стране называл одной из целей операции президент США Дональд Трамп, а Израиль назвал любого преемника аятоллы законной военной целью. Сегодня новым верховным лидером Ирана избрали сына Али Хаменеи Моджтабу.