CNN: Турция вызвала посла Ирана из-за выпущенной иранской ракеты

Министерство иностранных дел Турции вызвало иранского посла Мохаммеда Хасана Хабибуллахзада для объяснений после того, как баллистическая ракета, выпущенная с территории Ирана, вошла в воздушное пространство страны. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на источник в ведомстве.

Инцидент произошел сегодня. Ракета была перехвачена силами ПВО НАТО, ее обломки упали на пустырь в провинции Газиантеп. Пострадавших нет. В турецком Минобороны подчеркнули, что Анкара придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности, но предупредили о готовности принять необходимые меры в случае любой угрозы.

Сегодня Минобороны Турции также сообщило, что на севере Кипра размещены шесть истребителей F-16 и системы ПВО. Объяснило это решение ведомство «последними событиями в регионе». За несколько дней до этого, 2 марта, Великобритания сообщила об атаке с применением БПЛА на британскую военную базу на Кипре.