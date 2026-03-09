Красно-белые приблизились к пятерке

Завершавший программу 20-го тура «Мир Российской премьер-лиги (РПЛ)» матч московского «Спартака» и тольяттинского «Акрона» преподнес задорный сценарий, но завершился все же победой — 4:3 — формального фаворита. Он пропустил первым, еще до перерыва оторвался, затем позволил себя догнать, но все-таки дожал соперника в концовке. Таким образом, «Спартак» подошел к топ-5 турнирной таблицы первенства на расстояние одного очка.

Игрок «Спартака» Даниил Денисов во время матча Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Момент матча между командами «Спартак» (Москва) и «Акрон» (Тольятти) Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Игрок «Акрона» Хетаг Хосонов (слева) и спартаковец Кристофер Мартинс Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Начало матча «Спартака» и «Акрона» на «Лукойл-Арене» было тяжелым. Игра дробилась на мелкие эпизоды. Не только из-за брака в передачах, но и из-за нарушений. Их было многовато: за четверть часа набралось семь. Седьмое как раз и привело к первому взятию ворот. «Акрон» получил право разыгрывать штрафной в центре поля, чуть правее центрального круга. Длинный заброс вперед нашел Жилсона Беншимола. Он принял мяч не в самой удобной позиции, спиной к воротам, но сумел уйти от опеки толкавшего его к краю штрафной соперника и, не глядя, прострелил в центр. Йонуц Неделчару обработал мяч и ткнул его Максиму Болдыреву, а тот пробил в касание без помех. Гости открыли счет.

«Спартак» взвинтил темп, навалился и быстро ответил — правда, удачной оказалась не одна из позиционных атак (они стали поострее, но москвичи все равно действовали не слишком решительно), а контратака.

Тольяттинцы готовы были идти вперед числом, но ошиблись и оставили «голой» центральную зону. Туда и ворвался перехвативший мяч Наиль Умаров. Хавбек протащил его практически до чужой штрафной и нашел справа Пабло Солари. Аргентинец был точен — тоже ударом в одно касание.

Еще до перерыва столичная команда вышла вперед. На этот раз помог стандарт. Из трех прошлых угловых «Спартак» пользы не извлек, а четвертый превратился в легкий с виду гол: крученая подача Эсекьеля Барко в центр штрафной, откуда лбом с отскоком от газона поразил цель высокий центральный защитник Кристофер Ву.

А еще одна голевая атака — уже под самый перерыв — наглядно продемонстрировала преимущество хозяев в классе и в скорости. Барко и Игорь Дмитриев разыграли симпатичную комбинацию, несильный удар Угальде вратарь Виталий Гудиев взял, но к добиванию Кристофера Мартинса подняться на ноги не успел. Как и двое центральных защитников «Акрона». 3:1.

Момент матча между командами «Спартак» (Москва) и «Акрон» (Тольятти) Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Игрок команды «Акрон» Артем Дзюба (второй справа) во время матча Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Однако во втором тайме «Акрон» быстро превратил почти безнадежную ситуацию в многообещающую. На 61-й минуте на табло горел счет 3:3. На излете часа игры Беншимол реализовал пенальти, который сам и заработал; следом Болдырев в прыжке головой вперед откликнулся на мягкий наброс Роберто Фернандеса. А совсем скоро 21-летний россиянин, забивший в нынешнем чемпионате до этого матча всего раз (да и тот единственный гол был в ворота аутсайдера «Сочи»), заходил на хет-трик. Хорошую скидку сделал ему Артем Дзюба, но левая нога все-таки для Болдырева — нерабочая; мяч просвистел над перекладиной.

Прибавить так же просто, как в первом тайме, во втором «Спартак» не смог. Прессинг гостей работал почти без перебоев, в действиях хозяев появлялось все больше суеты. На первую замену — двойную — главный тренер «Спартака» Хуан Карседо решился лишь на 80-й минуте. Моменты у ворот Виталия Гудиева и до перестановок, и уже после них появлялись редко. Но на излете встречи «Акрон», в общем-то не терпевший, игравший на победу, дрогнул. Атаку, принесшую фавориту три очка, венчали изящный пас вразрез Эсекьеля Барко и удар Маркиньоса с острого угла.

В итоге — 4:3 в пользу «Спартака». Московская команда одержала трудную победу. Теперь на ее счету 35 очков, в турнирной таблице она шестая.

При этом от топ-5 — минимальное отставание. У идущей пятой калининградской «Балтики» и занимающего четвертую строчку столичного ЦСКА — по 36 очков. Ближе стали и команды первой тройки: допустившие в этом туре осечки «Краснодар» (43 очка), петербургский «Зенит» (42) и московский «Локомотив» (41). «Акрон» же идет 11-м с преимуществом в три очка над «зоной стыковых матчей» и в четыре — над «зоной прямого вылета».

Роман Левищев