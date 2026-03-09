В ожидании большой воды
Почти в половине российских регионов ожидаются сильные паводки
Из-за рекордных снегопадов высокий уровень воды во время весеннего половодья ожидается в 42 регионах. Такие данные приводит МЧС со ссылкой на предварительные прогнозы Росгидромета. В 2026 году как минимум в трех федеральных округах ситуация будет сложнее, чем год назад. В некоторых субъектах федерации уже начались первые подтопления. Власти активно готовятся к паводкам: спасатели взрывают лед на реках, готовят технику, личный состав и пункты временного размещения для людей на случай эвакуации.
Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ
В 42 регионах «значительные снегозапасы» создают риски высокого уровня воды во время весеннего половодья, сообщили в МЧС России со ссылкой на прогнозы Росгидромета.
По оценкам ведомства, в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах в этом году ожидается более сложная ситуация по сравнению с 2025 годом.
Регионы в связи с этим уже начали «превентивную» подготовку к пропуску талых вод и половодью. Первыми эту работу начали специалисты в Красноярском крае, Башкирии, Бурятии, Карелии, Оренбургской области и Санкт-Петербурге.
Судя по оперативным прогнозам МЧС, в большинстве субъектов федерации ситуация пока относительно спокойная. Однако в Воронежской области уже началось постепенное разрушение ледяного покрова. По прогнозу Гидрометцентра, наибольший подъем воды ожидается в реке Дон в Павловском и Лискинском районах. В середине февраля в поселке Ольховатка из-за скопления талых вод на землях сельхозназначения размыло дамбу, в результате было подтоплено несколько улиц. В ЛНР в результате паводка 6 марта было подтоплено 16 низководных мостов и три участка автодорог. МЧС по Красноярскому краю в связи с повышением дневных температур предупредило о начале снеготаяния и формировании склонного стока в некоторых муниципалитетах, что может привести к затоплению приусадебных участков и дорог.
Некоторые регионы начали заранее готовиться к половодью. В Саратовской области в рамках подготовки к весеннему половодью МЧС уже взрывает лед на реках. Такие работы, по данным губернатора Романа Бусаргина, запланированы на 29 участках малых рек — мероприятия осуществляются по заявкам муниципалитетов.
- Начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин предупредил, что после начала активного таяния льда и снега в зону затопления могут попасть 102 населенных пункта.
- Власти подготовили 205 пунктов временного размещения на 65 тыс. человек в случае необходимости эвакуации.
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что высота снежного покрова в регионе достигла 74 см при норме 53 см, запасы воды в снеге на 60% превышает средние показатели. По оценкам властей, в зоне возможного подтопления находятся 95 домов, где проживают 239 человек. Для пропуска «большой воды» в Кузбассе запланированы буровзрывные работы на реке Томь. Ранее полпред президента в СибФО Анатолий Серышев говорил, что прохождение весеннего половодья в 2026 году в большинстве регионов Сибири ожидается «сложным».
В Иркутской области региональное правительство утвердило план из 25 мероприятий, включающий тренировки, подготовку пунктов временного размещения и организацию 27 временных гидропостов. Как и в соседних регионах, запланированы ледорезные и взрывные работы, на эти цели в областном бюджете предусмотрено свыше 50 млн руб. К реагированию на экстренные ситуации с паводками в Краснодарском крае намерены привлечь 24 тыс. сотрудников МЧС и 7 тыс. единиц техники.
Власти ХМАО, по словам губернатора Руслана Кухарука, ожидают повышения уровня воды в реках Обь, Иртыш и Северная Сосьва, в зоне подтопления которых находятся 48 населенных пунктов с населением около 5 тыс. человек. Для оперативного реагирования власти сформировали группировку сил из 8,1 тыс. человек, 1,7 тыс. единиц техники, 35 воздушных судов и 241 плавсредства. «Для переселения людей при угрозе подтопления определены 70 пунктов временного размещения на 8 тыс. человек, организована работа системы оповещения»,— сообщил господин Кухарук.
Несмотря на обильные снегопады, таяние снега в 2026 году будет происходить в стандартные даты, говорил ранее замглавы Росгидромета Владимир Соколов: «Существенных сдвигов схода снежного покрова на более поздние сроки не ожидается ввиду предстоящего температурного фона и дождей, способствующих быстрому сходу снега».
Раньше всего, по прогнозам федеральной службы, снег должен был растаять в Астраханской области — 4 марта, позже всего на Таймыре — 14 июня.
В результате разница в продолжительности «снежного периода» по стране составит более чем три месяца, добавляет господин Соколов. В Москве и области снег должен сойти с 7 по 13 апреля, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — с 6 по 12 апреля.
Росгидромет, как правило, предсказывает даже нестандартное развитие событий, рассказал “Ъ” гидрогеолог и экоблогер Георгий Каваносян. «В 2024 году они предупреждали о критической ситуации в Орске (в апреле в городе прорвало дамбу, в результате чего было подтоплено почти 7 тыс. домов.— “Ъ”),— вспоминает эксперт.— Однако их предупреждения были проигнорированы местными властями». Господин Каваносян добавляет, что во многом именно от тщательного изучения прогноза Росгидромета на местах будет зависеть то, как пройдет весеннее половодье.