В ожидании большой воды

Из-за рекордных снегопадов высокий уровень воды во время весеннего половодья ожидается в 42 регионах. Такие данные приводит МЧС со ссылкой на предварительные прогнозы Росгидромета. В 2026 году как минимум в трех федеральных округах ситуация будет сложнее, чем год назад. В некоторых субъектах федерации уже начались первые подтопления. Власти активно готовятся к паводкам: спасатели взрывают лед на реках, готовят технику, личный состав и пункты временного размещения для людей на случай эвакуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

В 42 регионах «значительные снегозапасы» создают риски высокого уровня воды во время весеннего половодья, сообщили в МЧС России со ссылкой на прогнозы Росгидромета.

По оценкам ведомства, в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах в этом году ожидается более сложная ситуация по сравнению с 2025 годом.

Регионы в связи с этим уже начали «превентивную» подготовку к пропуску талых вод и половодью. Первыми эту работу начали специалисты в Красноярском крае, Башкирии, Бурятии, Карелии, Оренбургской области и Санкт-Петербурге.

Судя по оперативным прогнозам МЧС, в большинстве субъектов федерации ситуация пока относительно спокойная. Однако в Воронежской области уже началось постепенное разрушение ледяного покрова. По прогнозу Гидрометцентра, наибольший подъем воды ожидается в реке Дон в Павловском и Лискинском районах. В середине февраля в поселке Ольховатка из-за скопления талых вод на землях сельхозназначения размыло дамбу, в результате было подтоплено несколько улиц. В ЛНР в результате паводка 6 марта было подтоплено 16 низководных мостов и три участка автодорог. МЧС по Красноярскому краю в связи с повышением дневных температур предупредило о начале снеготаяния и формировании склонного стока в некоторых муниципалитетах, что может привести к затоплению приусадебных участков и дорог.

Некоторые регионы начали заранее готовиться к половодью. В Саратовской области в рамках подготовки к весеннему половодью МЧС уже взрывает лед на реках. Такие работы, по данным губернатора Романа Бусаргина, запланированы на 29 участках малых рек — мероприятия осуществляются по заявкам муниципалитетов.

Начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин предупредил, что после начала активного таяния льда и снега в зону затопления могут попасть 102 населенных пункта.

Власти подготовили 205 пунктов временного размещения на 65 тыс. человек в случае необходимости эвакуации.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что высота снежного покрова в регионе достигла 74 см при норме 53 см, запасы воды в снеге на 60% превышает средние показатели. По оценкам властей, в зоне возможного подтопления находятся 95 домов, где проживают 239 человек. Для пропуска «большой воды» в Кузбассе запланированы буровзрывные работы на реке Томь. Ранее полпред президента в СибФО Анатолий Серышев говорил, что прохождение весеннего половодья в 2026 году в большинстве регионов Сибири ожидается «сложным».

В Иркутской области региональное правительство утвердило план из 25 мероприятий, включающий тренировки, подготовку пунктов временного размещения и организацию 27 временных гидропостов. Как и в соседних регионах, запланированы ледорезные и взрывные работы, на эти цели в областном бюджете предусмотрено свыше 50 млн руб. К реагированию на экстренные ситуации с паводками в Краснодарском крае намерены привлечь 24 тыс. сотрудников МЧС и 7 тыс. единиц техники.

Власти ХМАО, по словам губернатора Руслана Кухарука, ожидают повышения уровня воды в реках Обь, Иртыш и Северная Сосьва, в зоне подтопления которых находятся 48 населенных пунктов с населением около 5 тыс. человек. Для оперативного реагирования власти сформировали группировку сил из 8,1 тыс. человек, 1,7 тыс. единиц техники, 35 воздушных судов и 241 плавсредства. «Для переселения людей при угрозе подтопления определены 70 пунктов временного размещения на 8 тыс. человек, организована работа системы оповещения»,— сообщил господин Кухарук.

Несмотря на обильные снегопады, таяние снега в 2026 году будет происходить в стандартные даты, говорил ранее замглавы Росгидромета Владимир Соколов: «Существенных сдвигов схода снежного покрова на более поздние сроки не ожидается ввиду предстоящего температурного фона и дождей, способствующих быстрому сходу снега».

Раньше всего, по прогнозам федеральной службы, снег должен был растаять в Астраханской области — 4 марта, позже всего на Таймыре — 14 июня.

В результате разница в продолжительности «снежного периода» по стране составит более чем три месяца, добавляет господин Соколов. В Москве и области снег должен сойти с 7 по 13 апреля, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — с 6 по 12 апреля.

Росгидромет, как правило, предсказывает даже нестандартное развитие событий, рассказал “Ъ” гидрогеолог и экоблогер Георгий Каваносян. «В 2024 году они предупреждали о критической ситуации в Орске (в апреле в городе прорвало дамбу, в результате чего было подтоплено почти 7 тыс. домов.— “Ъ”),— вспоминает эксперт.— Однако их предупреждения были проигнорированы местными властями». Господин Каваносян добавляет, что во многом именно от тщательного изучения прогноза Росгидромета на местах будет зависеть то, как пройдет весеннее половодье.

Полина Ячменникова, корсеть “Ъ”