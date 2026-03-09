КРТ прописали процедуры

Власти продолжают настройку законодательства о комплексном развитии территорий (КРТ) — Минстрой подготовил законопроект, нацеленный на решение ряда практических проблем этого механизма. Среди изменений — урегулирование вопроса о поиске отсутствующих в ЕГРН собственников жилья, попавшего под КРТ, а также изменение механизма и сроков принятия решений об исключении многоквартирных домов из таких проектов.

Минстрой подготовил проект закона, направленный на «доводку» механизма КРТ. Поясним, речь идет о программе обновления застройки на неэффективно используемых территориях — в частности, в кварталах с ветхим и аварийным жильем и в бывших промзонах. Сейчас в активной стадии реализации находятся 1,3 тыс. проектов КРТ с градостроительным потенциалом в 153 млн кв. м жилья.

Среди предложений министерства — урегулирование ситуаций, когда в ЕГРН нет данных о зарегистрированных правах на жилье, попавшее под КРТ.

Муниципалитеты должны будут «обеспечить действия по выявлению» собственников — если сделать это не удастся, то жилье передается в госсобственность для реализации проекта КРТ в судебном порядке. На отсутствующих собственников распространяются общие гарантии — право требовать равноценное возмещение за изымаемое жилье. Как поясняет президент НОСТРОЙ Антон Глушков, на практике подобные ситуации сейчас возникают вокруг старого жилого фонда и это может замедлять запуск проектов.

Для жителей меняются сроки возможного исключения их дома из КРТ. Решение о выходе должно быть принято общим собранием собственников (ОСС) до торгов на право заключения договора о КРТ (сейчас — до утверждения документации по планировке территории, то есть уже после заключения договора). Если торги не проводятся, решение принимается до истечения срока, отведенного на проведение ОСС (зависит от региона, но чаще всего — месяц с момента размещения проекта).

«Срок для исключения дома из программы станет меньше, но на правах жильцов это не скажется, поскольку законопроект ориентирует органы власти на более качественную подготовку решений о КРТ и внеочередных собраний собственников»,— говорит руководитель рабочей группы по КРТ Общественного совета при Минстрое Станислав Шульженко. Сейчас, говорит он, практика исключения дома при наличии уже заключенного договора существенно тормозит реализацию проектов.

При формальном сокращении срока для исключения, добавляет президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, на практике он может даже увеличиться, поскольку продлевается время принятия решения о КРТ.

Вводится и обязанность властей инициировать собрания в многоквартирных домах по вопросу о КРТ — отсутствие такой обязанности, поясняет она, сейчас становится причиной непроведения ОСС в срок. При этом, предупреждает Надежда Косарева, в случаях, когда торги не проводятся, выход домов из КРТ фактически будет запрещен за пределами срока проведения собраний собственников. Это, по ее словам, «представляется неоправданным и может привести к социальным конфликтам».

Антон Глушков отмечает, что предложенные изменения нацелены на устранение практических проблем и могут ускорить реализацию проектов КРТ — устраняется несколько процедурных «узких мест», с которыми столкнулись регионы в первые годы применения механизма. При этом практическое влияние инициативы на баланс интересов жителей и инвесторов, говорит он, во многом будет зависеть от того, как регионы и муниципалитеты будут применять новые нормы на практике.

Евгения Крючкова