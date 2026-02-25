Памятник режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге поставят у Дворца молодежи

Памятник режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге поставят на площади у Дворца молодежи. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. Такое место выбрано потому, что рядом находятся дом режиссера и школа, в которой он учился.

Фото: соцсети главы Екатеринбурга Алексея Орлова

«Все творчество Балабанова неразрывно связано со свердловскими рок-музыкантами. В рамках Года уральского рока и 40-летия Свердловского рок-клуба в честь Алексея Балабанова будет установлен памятник»,— написал мэр в своих соцсетях.

Алексею Балабанову сегодня, 25 февраля, могло исполниться 67 лет. Режиссер с 1980-х годов работал на Свердловской киностудии ассистентом режиссера, а его режиссерский дебют — фильм «Раньше было другое время» — состоялся в 1985-м. Затем он переехал в Санкт-Петербург, где снял большую часть работ, самые известные из которых — «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей».

Работает над памятником скульптор Мейрам Баймуханов вместе с командой архитекторов. Скульптуру создают в мастерской в пригороде Екатеринбурга.

Эскиз памятника Алексею Балабанову выбрали со второго раза в мае 2025 года из 53 присланных конкурсных работ. Победителем стала работа Мейрама Баймуханова, на которой Алексей Балабанов изображен сидящим в вагоне трамвая — это отсылка к сцене из фильма «Брат». Открыть памятник планируют в мае.

Анна Капустина