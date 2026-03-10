Экспорт подешевел, импорт развернулся

Внешняя торговля России в 2025 году в целом осталась близкой к уровню предыдущего года: снижение экспорта оказалось умеренным, а импорт практически не изменился. По данным ЦБ, в 2025 году на рубль пришлось около 54% расчетов во внешнеторговом обороте — это исторический максимум, вызванный сокращением использования других валют.

Экспорт составил $418,3 млрд, сократившись на 3,7% к 2024 году, а импорт — $279 млрд (минус 1,4%), отмечается в свежем мониторинге Института Гайдара (ИЭП). Основной фактор сокращения экспортной выручки — снижение цен на нефть. Стоимость экспорта минеральных продуктов упала до $225,3 млрд (минус 14,8% к 2024 году), а их доля в экспорте — до 53,9% (один из минимумов последних лет). Снижение поставок энергоносителей компенсировал рост экспорта других товаров — химической продукции (на 21,6%), металлов и изделий из них (на 17,4%), машин, оборудования и транспорта — до $29,6 млрд (на 26,6%). Рост поставок металлов также отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». По их оценке, доля металлов в 2025 году в российском экспорте приблизилась к 18%.

Импорт же по итогам 2025 года почти не изменился ($279 млрд), что ниже досанкционного уровня 2021 года на 4,9%. Снижение было связано со спадом ввоза машин и оборудования ($135,6 млрд, минус 7,7% к 2024 году, доля в импорте сократилась до 48,6%). Ввоз продовольствия и сельхозсырья вырос до $43,4 млрд (на 15%), а по большинству других категорий изменения близки к нулю. В ИЭП связывают это со сдержанным внутренним спросом при укреплении реального эффективного курса рубля.

Китай остался крупнейшим торговым партнером РФ: 27% экспорта и 39% импорта. Поставки товаров КНР в РФ сократились до $101,8 млрд (на 11,7% к 2024 году), в том числе из-за падения импорта автомобилей при повышении утильсбора. Доля ЕС в торговле продолжает снижаться — до 7,4% экспорта РФ и 12% импорта. Поставки товаров в ЕС сократились до $31,1 млрд (на 21%), главным образом из-за снижения закупок энергоресурсов.

В конце 2025 года, впрочем, наметились изменения в динамике торговли. По оценкам ЦМАКП, импорт товаров к декабрю развернулся и начал расти (в текущих ценах и с устраненной сезонностью, см. график). Пока неясно, связано ли это с укреплением рубля или речь идет о краткосрочном всплеске. Экспорт же в конце года демонстрировал очень медленный рост, который аналитики связывают с ценовыми факторами; физические же объемы могли даже снижаться на фоне новых санкций.

Артем Чугунов