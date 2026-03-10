Ритейлеры сократили открытие магазинов шаговой доступности в шесть раз

По итогам 2025 года крупнейшие российские FMCG-ритейлеры открыли всего 952 новых магазина шаговой доступности — почти в шесть раз меньше, чем годом ранее, когда появилось 5,66 тыс. таких точек. Об этом свидетельствует исследование Infoline, имеющееся в распоряжении “Ъ”.

Наибольшее снижение числа открытий продемонстрировали сети алкомаркетов «Красное & Белое» и «Бристоль», а также продуктовые ритейлеры «Вкусвилл» и «Ярче». Из региональных игроков заметно сократила активность сеть «Серебряный шар», работающая в Сибири.

До 2025 года формат магазинов у дома был самым быстрорастущим в отрасли, существенно опережая мягкие и жесткие дискаунтеры. На ситуацию повлияли региональные ограничения на продажу алкоголя и ужесточение требований к расположению точек. Поскольку спиртное остается важной частью ассортимента, многие ритейлеры вынуждены закрывать магазины в зонах действия запретов.

Эксперты отмечают, что плотность магазинов шаговой доступности во многих городах достигла предела, а сроки окупаемости выросли до года против полугода ранее. Это делает открытие новых точек «с нуля» слишком затратным. Некоторые сети, как «Вкусвилл», переориентируются на онлайн-продажи, что также ведет к сокращению физической розницы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Торговля замедляет шаг».