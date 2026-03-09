Reuters: Трамп изучает меры по сдерживанию цен на нефть из-за войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен изучить ряд вариантов действий, направленных на снижение мировых цен на нефть, которые резко выросли на фоне военного конфликта с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Фото: Essam Al-Sudani / Reuters
Администрация президента США обеспокоена, что скачок котировок выше $100 за баррель негативно скажется на американском бизнесе и потребителях в преддверии ноябрьских промежуточных выборов. На них республиканцы рассчитывают сохранить контроль над Конгрессом.
Среди обсуждаемых мер:
- совместный выпуск нефти из стратегических резервов странами G7;
- ограничение экспорта из США;
- вмешательство в рынки нефтяных фьючерсов;
- отмена некоторых федеральных налогов и временное снятие ограничений закона Джонса, требующего перевозить топливо внутри страны только на судах под американским флагом.
В Белом доме заявили, что Трамп и его команда обладают «сильным планом» по стабилизации энергорынков. Представитель администрации подчеркнул, что все разумные варианты будут рассмотрены, а координация с профильными ведомствами ведется постоянно.
Однако аналитики сомневаются в эффективности предлагаемых мер до тех пор, пока боевые действия блокируют поставки через Ормузский пролив, обеспечивающие пятую часть мирового спроса на нефть. После начала ударов США и Израиля 28 февраля цены краткосрочно достигали $119 за баррель.
Совещания по этому вопросу проходят с участием высокопоставленных чиновников, включая главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и старшего советника Стивена Миллера. Попытки организовать военно-морское сопровождение танкеров в проливе пока не привели к восстановлению судоходства.