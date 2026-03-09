Голь на вылеты хитра

Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников решил ответить на вопрос, что ищут русские люди, собираясь сейчас в Дубай. И нашел ответ. Но не тот, что искал. А, кажется, гораздо лучше.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Все улетим» Что заставляет человека лететь сейчас в Дубай? Какой нужно иметь характер, чтобы все бросить — и в Дубай? Ответ очевидный: русский характер. Ведь они летят, наши люди, вот в чем дело. Под ракеты, под беспилотники, атакующие Дубай-Марину... Но есть же какой-то мотив? Нужно верить, что всегда есть мотив. Ибо характер характером, а жизнь — жизнью. Впрочем, жизнь заранее подсказывала мне, что я не найду удовлетворительного ответа. Много лет назад в Воронежской области я видел, как русские люди собирали в лесах ядовитые грибы, внешне отдаленно похожие на любимые ими и съедобные ими, приносили домой и ели, несмотря на предупреждения по телевизору и радио (да и просто все знали, что нельзя есть ни в коем случае под страхом смерти), а потом тех, кого успевали довезти до больницы, сутками напролет спасали в реанимации, боролись за них отчаянно и не всегда побеждали. А те, кто выжил, возвращались домой, доставали из морозильника добытое тогда в лесу, парили, жарили — чтобы уже наверняка... Русский характер в действии, в режиме реального времени. Эталон. Потом на берегу Финского залива я искал ответ на вопрос, зачем рыбаки в марте садятся в свои машины и едут на несколько километров вглубь залива с гарантией, что не вернутся, ибо солнышко прогреет лед и машина обязательно провалится в воду. Зачем они прячутся от спасателей на льдинах, которые отрывает и уносит в открытую воду, отчего запасаются белыми простынями и кутаются в них, чтобы их не опознали с вертолета те, на кого их последняя надежда?.. Русский характер. Несколько лет назад, в начале пандемии, я был в аэропорту, откуда улетали те, кто собрался отдохнуть на Бали, и знали, что летят в один конец и что не на что будет вернуться — и, кажется, незачем... Я хотел посмотреть в глаза этим людям — и я смотрел и был свидетелем того, как им прямо в Шереметьево отказывали в Бали, так как у них не было медицинских справок, что они здоровы, но принимали в Таиланде, и они пересаживались на рейс до Бангкока... И потом я, породнившись с некоторыми из них в аэропорту, помогал им выбираться оттуда, из безвестности, из безденежности, да что там — из небытия... И они возвращались непобежденными. Русский характер. Спрос на ближневосточную недвижимость из-за конфликта снизился вдвое А теперь русские люди летели в Дубай. Не из Дубая — в Дубай. Туда, откуда тысячи их соотечественников мечтали выбраться, сутками сидели в аэропорту, в аду неизвестности, под страхом той самой смерти, и ведь прилетало прямо в аэропорт, чуть не в зал вылета... Да как же это? Зачем?! Ответ можно было попытаться найти снова только в аэропорту. Я поехал во Внуково. Оттуда вылетали ночные рейсы компании Flydubai. Но сначала я ознакомился с ситуацией в Telegram-чатах. — Мы только оттуда вернулись. Не нужно сейчас туда лететь. Паники нет, но все на нервах. Если готовы застрять там на неопределенный срок и сидеть за свой счет, тогда можете ехать. — В целом нормально. Проблема только улететь. — Не надо лететь. Только если вы экстремал... — Сидите дома! Не надо сюда! Не надо! — Подскажите, пожалуйста, получается, все вылеты с 12.03 до 31.03 отменены, не только «Аэрофлот»?.. — Кому-нибудь отель продлевает? Нам первые три дня разрешили, сейчас говорят съезжать!!! Есть ощущение, что это решение самого отеля... — Всех девочек и женщин с 8 Марта! Хорошего настроения и отдыха! Все будет супер! Все улетим! — Я первую неделю каждый день надеялась, что улетим, а потом отпустила ситуацию. Я в СПб живу, билеты у меня до Москвы, я не могу узнать об отмене рейса за пару часов... Получается, что ничего не получается... — А не говорят, когда опять начнут бронировать туры в Эмираты? Или они пока не знают?.. Мы слышали про большие скидки. — У меня агентство «Фан Сан». Сказали, что полет 13.03, возможно, состоится! Вот теперь в думках!!! Что делать? — У меня рейс в Абу-Даби. Я думала, что только вывозят людей из Эмиратов. Но мы-то хотим в Эмираты! — Мы улетели в Москву, но забыли в отеле в Дубае air pods. Никто не знает, можно их вернуть? — Cкажите, пожалуйста, пускают ли в ОАЭ не резидентов, а туристов? — Опять бахает. — Да, громко. — Я вчера спала с наушниками, очень помогло. — Предлагаю закрыть глаза и мысленно представить ОАЭ... Эмираты — это чудо на краю пустыни... Миражи небоскребов с самой большой башней Халифа... Эти шоу танцующих фонтанов с музыкой и подсветкой... Анфилады торговых рядов и магазинов со всевозможными товарами со всего света... Это все замечательно, но есть одно маленькое «но»... Рядом разгорается зарево... Зарево войны!.. А ОАЭ — страна, как мы заметили, расположенная на краю пустыни, то есть нет полей, лесов и рек, нет деревень в традиционном нашем понимании... К тому же в страну ввозится абсолютно все продовольствие... А Залив, через который поступал весь практически товар, закрыт... Да к тому же российские авиакомпании перестают летать в ОАЭ до конца марта... Где это видано, чтобы капиталист сам отказывался от денег, но факт!.. По-видимому, намечается какой-то карачун... Если прям всерьез не хватает адреналина, то можно приехать в ОАЭ... — Жизнь дороже. — У нас завтра рейс «Эмирейтс» Москва—Дубай—Пхукет. Билеты покупали через «Купибилет». Они не отвечают. Подскажите, что делать? Решили лететь на свой страх и риск. — Скажите, пожалуйста, поющие фонтаны в Дубае работают? — Работают с 19:30. — Из окна виден аэропорт Дубая, только что услышал удар, подхожу к окну, вижу дым от сбитой ракеты или БПЛА. Тяжело сейчас с вылетами будет... — Были на пляже, тоже было видно дым и удар. — Какая локация? Пляжи в Дубае везде. — Пляж Ля-Мэр. — А, хороший! — Мы в аэропорту Дубая, есть повреждения, скоро восстановят. — Авиакомпания «Эмирейтс» приостановила все рейсы из Дубая в Москву и обратно. Пассажирам не следует направляться в Дубайский международный аэропорт. — Подскажите, как вы получили поддержку от S7? Нам пока просто перенесли рейс с 8 на 12 марта. — Вы совсем не думаете своей головой? Люди пытаются выбраться всеми средствами, а вы претесь! — А вы думаете своей головой? Я, может, и не хочу ехать, но нам S7 не отменяет рейс и не возвращает деньги! Внимательней читайте сообщения! — Претесь! Вы хоть следите за словами! Перлись и будем переться! — А люди в другом чате сообщают, что спокойно вылетели из Москвы в Дубай на «Уральских авиалиниях!» — Я очень рада за людей, которые вылетели в ОАЭ этой авиакомпанией. Еще бы с нашим вылетом из ОАЭ разрулить до 31.03!

«На работу» В это утро в Дубай из Внуково должны были улетать три рейса. Первый — в 4:20. Уже в час ночи на него можно было зарегистрироваться. На все три рейса регистрация была объявлена на 115-й стойке. Там регистрировали бизнес-класс, но, как сказал юноша за стойкой, «регистрируем всех подряд». — Это кого же всех подряд? — удивился я.— Что-то я тут вообще никого не вижу. — Еще, может, и увидите...— туманно отвечал он. Рядом сидели два его товарища, и все, похоже, на всякий случай. И чтобы им тут не так скучно было. А все-таки им было скучно. — А что, был уже кто-то? — спросил я молодого человека, и тоже на всякий случай. — Нет, что вы! — заверил он меня. Ну что ж, я готов был подождать. А пока я осматривался в аэропорту. Людей-то было немного, несмотря на праздничные дни (раньше-то рванули бы, конечно, и в Европу, да и вообще)... Но рядом все-таки выстраивалась очередь на регистрацию до Тбилиси. Нет, кавказских лиц я не видел. Светлые, славянские... Но вот к 115-й стойке подлетели две девушки и парень, и я насторожился и обнадежился. Они поставили багаж и что-то обсудили с сотрудником за стойкой. Поулыбались друг другу, и мне это понравилось (то есть хотят, наверное, поговорить). Наконец отошли. Только я хотел подойти к ним, как парень начал обниматься и целоваться сразу с обеими девушками. Я понял: это прощание. Кто-то из их должен уйти. Люди так не целуются ни с того, ни с сего. К выходу ушел парень. — Скажите,— с облегчением догнал я тогда девушек,— вы же в Дубай летите? Я видел, вы регистрировались на 115-й стойке... — Мы что, похожи на сумасшедших? — переспросила одна девушка. — Ни в коем случае! Значит, не в Дубай?.. — Мы просто взвеситься подошли. Там весы свободные. А вы что, в Дубай собрались? Девушка оценивающе смотрела на меня. — Вы вроде не похожи,— сказала она. — На кого? — спросил я. — На идиота. — Ну как сказать...— пробормотала другая и захихикала. Я отпустил их. Или они меня. Что ж, я понимал: надо ждать. И ждать пришлось недолго. Появилась девушка в белом пальто, белых легинсах и белых кедах. Лицо ее было хорошо сделано. Она долго стояла на стойке, что-то писала, комкала, опять писала... Она нервничала. Мне казалось, она не очень хочет лететь. Но ведь летит. Наконец она отошла от стойки, но только, я обратил внимание, не с одним чемоданом, а с двумя. Что ж, я представился и поинтересовался ее судьбой. — Я хотела полететь,— призналась она. — Отдохнуть или по делам? Она смотрела на меня, по-моему, насмешливо. — На работу,— сказала она. Ах ты, ну конечно! Как же я сразу не догадался-то. — А чего же раздумали-то? — Да надоело ждать... Думаю, перенесут и этот рейс. А потом он вообще не полетит. Видите, тут никого... Кроме нас с вами... Я уже хотел закончить этот разговор. — А время — деньги,— рассматривала она меня.— Вот я и забрала чемоданы. Спасибо, что отдали. — И куда теперь? — рискнул спросить я ее. — А вы как думаете? — спрашивала она. Нет, ну она глумилась надо мной, я это понимал. Ей же скучно было. В общем, мы расстались. Мне пока не очень везло, признаться. Да и что назвать везением? Может, везение как раз и состояло в том, что никто никуда не летит.

Фото: из личного архива

«Нигде не укрыться» Но вот к 115-й стойке подошла, по всей видимости, мама с сыном. Дорогие спортивные костюмы, недешевые сумки вместо чемоданов... Они тоже много времени провели у стойки, чем-то были недовольны и отошли, кажется, не зная, что делать дальше. Но ведь для этого у них был я. — Вы же в Дубай летите? — поинтересовался я. — Я там живу, да,— ответила женщина. — А, живете! — обрадовался я. — Конечно,— с большим достоинством ответила она. — А сюда приехали в гости, что ли? — А почему бы нет? — переспросила она.— Да муж там болеет... Мы не в гости, нет. Жизненная ситуация... Мы живем в двух городах... — В Москве и в Дубае? — Ну конечно... — А давно прилетели в Москву? — Да,— кивнула она.— Почти две недели. Хотелось бы уже обратно... — То есть у вас производственная необходимость улететь, да? — Да, у нас необходимость,— подтвердила она.— Ничего не сделаешь... Ну, мы с 28 февраля ждем!.. Теперь уже нужда заставляет меня. — Вроде бы говорят, что можно сейчас улететь, да?.. — Ну, вот пытаемся...— сердилась она.— Странная ситуация. Мы звоним, там мальчик по телефону говорит, что туда, в Дубай, никто не летит... Решили приехать и проверить... И вот я сейчас только другому мальчику объясняла, что я уже истратила 200 тыс. и не могу вылететь!.. — А он предлагает доплатить, что ли? — пытался я ее понять. — Мы перерегистрировали билеты с 28 февраля на 10 марта, но боимся, что вообще все закроют к этому времени. Они не спорят, но говорят, что надо доплатить 45 тыс. руб. Ничего себе! И вот мальчик сказал, что сходит, узнает... — Может, уж ладно, лететь так лететь? — Да?! — взорвалась она.— А плюс 45 тыщ за что?! Ну и ситуация творится! Во время ковида приблизительно такая была, вы согласны?! Нет, это был не русский характер. Русский характер плюнул бы на эти 45 тыс. да и полетел бы. Да и не заметил бы даже. Хотя он ведь такой, этот характер. Может упереться в мелочь, в пустяк, в пыль меж пальцев — и скажет «нет», и с места не сдвинется. И выстоит, победит. — Мы из Казахстана,— объяснила она.— Попадали несколько раз во время ковида в похожие ситуации... И до Москвы и Алматы было не долететь, и из Москвы до Дубая... Шесть месяцев в Москве просидели!.. Коронавирус... Нельзя было. Вот оно что. Это и в самом деле был не русский характер, а казахстанский. — Сейчас ходила на третий этаж, там офис Flydubai... И они там в условном аду находятся... А девушка говорит: «Мест нет!» — Как это? — удивился я. — Вот и я говорю: «В смысле мест нет?» Все из Дубая не знают, как уехать, а мы как дураки туда не можем попасть! Сейчас же, говорю, самолеты туда пустые летят! А она говорит: «Мест нет!» Как и следовало ожидать, все запутывалось, как только я пытался начать разбираться. И с каждой минутой становилось все хуже и хуже. — И вот парень сказал, что, может, есть какой-то шанс у вас... Но не хотелось бы на пустом месте доплачивать! — И не надо! — неожиданно для себя посоветовал я. У меня ведь тоже русский характер. И просто хотелось ее поддержать. Но она не приободрилась. — Нужда заставляет! — воскликнула женщина, которая только на первый взгляд ни в чем не испытывала нужды.— Уже и так отдали 10 тыщ рублей! И что, ехать домой?.. Не ехать же домой! Я переживаю за детей!.. — Вы же на связи с ними, да? Что они говорят? — Ну, короче, там все тихо,— объяснила она.— Там продолжается жизнь, как говорится. — Все-таки время от времени громыхает, рассказывают...— аккуратно предположил я. — Не знаю,— отрезала она.— Не видели. Никто не видел. — В чатах всякое пишут... — Мы не состоим ни в каких чатах. У нас реальные новости от наших людей там. У меня времени нет в чатах сидеть. Мне это неинтересно! — Люди там лайфхаками делятся, что-то может пригодиться... — Ну тут какой лайфхак...— вздохнула она.— Есть частные борты. $10 тыс., и пожалуйста, вылетайте. Вот такой лайфхак. — Если отчаянная ситуация, то, может, и не жалко,— думал я вслух. — На вывоз — да, я согласна,— неожиданно заявила она.— Это если срочно вернуться надо. А когда едешь домой?.. Просто по делам... Не слишком ли? Финансовые дела утрясти... Вот, допустим, к матери лететь в Казахстан. Российская карта там не работает, это же тоже создает проблему простым людям, как мы! У меня, например, нету финансирования в России! Никакого! Как я могу карту в России пополнять? Откуда? Меня это тяготит на данный момент! — Первый раз в жизни, наверное, пожалели, что обосновались в Дубае? — по-честному спросил я. — Не жалею! — резко ответила она.— Я считаю, что это может случиться везде сейчас! Очень неспокойно. Мы же сейчас в России находимся, и тоже ситуация неспокойная. Нигде не укрыться, поймите! Нигде не спокойно. Весь Персидский залив в хаосе! Очень же много стран задето!.. У меня ребенок в Саудовской Аравии живет, там вообще тишина... Из Telegram-канала «Новости Саудовской Аравии»: — Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили массированную атаку беспилотников на королевство. По данным Министерства обороны, за последние несколько часов было перехвачено и уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата, нарушивших воздушное пространство страны. — Одной из целей атак стал Дипломатический квартал в Эр-Рияде, где расположены иностранные посольства. Попытка удара по этому району была частично предотвращена силами ПВО. — Оборонное ведомство Саудовской Аравии сообщило, что один из беспилотников направлялся к крупному нефтегазовому месторождению Шайба на юго-востоке страны. Женщина эта еще не все мне рассказала: — Я вообще аж шокировалась знаете отчего?.. 28 февраля мы всей семьей с детьми и с грудным ребенком прошли полностью паспортный контроль, а под утро вернулись домой. Что творилось... Паспортный контроль пройти, а там 500–600 человек стоят... И те, кто именно отдыхать летел... Вы представляете людей с детьми и людей, которые в Москве на пересадке?.. Мы-то ладно, мы поехали домой, и все, спать легли... Кстати, я не знаю, мы смотрели на сайте билеты, экономкласс стоит 160 тыс. ... 200 тыс.! И плюс еще 45 тыщ хотят! Не дам! — прямо сейчас решилась она. Все, тоже уехала. А сын ее так и не проронил ни слова. Кажется, он боготворил мать.

И все-таки интересующиеся рейсами на Дубай есть

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы не экспаты» К стойке 115 никто не подходил еще около часа. Я даже слегка отчаялся. Не то чтобы шокировался. Зато просто звенел чат. В него со своим вопросом зашла девушка из Санкт-Петербурга. И она была та, которую я искал. Она хотела ехать отдыхать. Эталонная русская девушка. Кажется, искомый русский характер. — Сейчас сели на борт Emirates в Дубай. Сели в СПб. Все нормально, про резидентство не спрашивали! Интересовались только, конечный ли пункт Дубай. Пожелали хорошего полета, поздравили с праздником))). Я дома прошла онлайн-регистрацию, но здесь нам предложили места получше, чтобы у каждого было по два кресла! Самолет не заполнен, но и не пустой! Вылетаем без задержки, вот прямо сейчас!) — Вы не экспаты? А вы зачем летите сюда в этот период? — Потому что человек может себе позволить... — Мы не экспаты. Не экспаты. Летим за тем же, зачем и вы ранее полетели. Бронировали давно, никто не стал отменять. Злобствующих прошу воздержаться от комментариев. — Человек, очевидно, уже все решил. Вы предлагаете ей сейчас встать и выйти из самолета? — Не поняла вообще ваш вопрос. Почему я должна что-то предлагать? Женщина поделилась с чатом на 100 тыс. человек, что они летят в Дубай. Я удивилась и уточнила: зачем не экспатам сейчас лететь в то место, откуда бортами вывозят по несколько тысяч ежедневно? Ответ я услышала: люди хотят отдохнуть. Вопрос снят. — Тут уже вопрос к авиакомпаниям! Какого… вы продолжаете туда завозить людей? — Да уж… Вот это отдых… — Да, я поделилась с чатом, потому что в чате как раз и обсуждали наш вылет и меня просили написать, как все прошло. Значит, людям этот вопрос был интересен! (Похоже, вылет задерживали, ведь она все еще писала и отправляла.— А. К.). Что касается массовых вывозов по несколько тысяч, то я уверена, что насильно никто никого не вывозит. Вопрос рисков по возврату (в случае чего) будет обсуждаться с конкретной авиакомпанией, которая не отказалась возить пассажиров в обе стороны. Никакой организованной эвакуации я не наблюдаю, уж извините! — Из Петербурга в Дубай уже начали летать? А не только вывозить? У нас на апрель «Флай Дубай» из Питера. Не дают в турагентстве («Фан Сан») перебронироваться на другое направление, так как рейс официально не отменен. Не знаю, что и делать! И в Эмираты, конечно, хочется, но и застрять там, если что, не хочется совсем. — Да отлично тут все! Народу только мало, но я даже не знаю, минус это или что... — Хорошего вам отдыха! И спокойного! — Вы, видимо, любите экстрим! — Ну если добровольно летят, значит, с «подушкой» (видимо, денежной.— А. К.). Они не дети и понимают риск. В чем проблема-то? Не вижу... — Можете лететь. Я пишу тем, кто сомневается. У меня там живут и работают родственники. Отдыхать там сейчас не нужно. — Я живу в Ростове, у нас ракетная опасность четыре раза в день уже четыре года и двухмиллионный город живет своей жизнью каждый день. А есть еще Курск, Брянск, где еще жестче. А вы горящей нефтебазы испугались! — Не нужно им ничего доказывать! Люди хотят отдыхать любой ценой!