Голь на вылеты хитра
Как спецкор «Ъ» провожал рейсы в Дубай
Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников решил ответить на вопрос, что ищут русские люди, собираясь сейчас в Дубай. И нашел ответ. Но не тот, что искал. А, кажется, гораздо лучше.
Как улететь в Дубай по-русски, начинает выясняться во Внуково уже на табло при входе
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Все улетим»
Что заставляет человека лететь сейчас в Дубай? Какой нужно иметь характер, чтобы все бросить — и в Дубай? Ответ очевидный: русский характер.
Ведь они летят, наши люди, вот в чем дело. Под ракеты, под беспилотники, атакующие Дубай-Марину... Но есть же какой-то мотив? Нужно верить, что всегда есть мотив. Ибо характер характером, а жизнь — жизнью.
Впрочем, жизнь заранее подсказывала мне, что я не найду удовлетворительного ответа.
Много лет назад в Воронежской области я видел, как русские люди собирали в лесах ядовитые грибы, внешне отдаленно похожие на любимые ими и съедобные ими, приносили домой и ели, несмотря на предупреждения по телевизору и радио (да и просто все знали, что нельзя есть ни в коем случае под страхом смерти), а потом тех, кого успевали довезти до больницы, сутками напролет спасали в реанимации, боролись за них отчаянно и не всегда побеждали. А те, кто выжил, возвращались домой, доставали из морозильника добытое тогда в лесу, парили, жарили — чтобы уже наверняка... Русский характер в действии, в режиме реального времени. Эталон.
Потом на берегу Финского залива я искал ответ на вопрос, зачем рыбаки в марте садятся в свои машины и едут на несколько километров вглубь залива с гарантией, что не вернутся, ибо солнышко прогреет лед и машина обязательно провалится в воду. Зачем они прячутся от спасателей на льдинах, которые отрывает и уносит в открытую воду, отчего запасаются белыми простынями и кутаются в них, чтобы их не опознали с вертолета те, на кого их последняя надежда?.. Русский характер.
Несколько лет назад, в начале пандемии, я был в аэропорту, откуда улетали те, кто собрался отдохнуть на Бали, и знали, что летят в один конец и что не на что будет вернуться — и, кажется, незачем... Я хотел посмотреть в глаза этим людям — и я смотрел и был свидетелем того, как им прямо в Шереметьево отказывали в Бали, так как у них не было медицинских справок, что они здоровы, но принимали в Таиланде, и они пересаживались на рейс до Бангкока... И потом я, породнившись с некоторыми из них в аэропорту, помогал им выбираться оттуда, из безвестности, из безденежности, да что там — из небытия... И они возвращались непобежденными. Русский характер.
А теперь русские люди летели в Дубай. Не из Дубая — в Дубай. Туда, откуда тысячи их соотечественников мечтали выбраться, сутками сидели в аэропорту, в аду неизвестности, под страхом той самой смерти, и ведь прилетало прямо в аэропорт, чуть не в зал вылета... Да как же это? Зачем?! Ответ можно было попытаться найти снова только в аэропорту. Я поехал во Внуково. Оттуда вылетали ночные рейсы компании Flydubai.
Но сначала я ознакомился с ситуацией в Telegram-чатах.
— Мы только оттуда вернулись. Не нужно сейчас туда лететь. Паники нет, но все на нервах. Если готовы застрять там на неопределенный срок и сидеть за свой счет, тогда можете ехать.
— В целом нормально. Проблема только улететь.
— Не надо лететь. Только если вы экстремал...
— Сидите дома! Не надо сюда! Не надо!
— Подскажите, пожалуйста, получается, все вылеты с 12.03 до 31.03 отменены, не только «Аэрофлот»?..
— Кому-нибудь отель продлевает? Нам первые три дня разрешили, сейчас говорят съезжать!!! Есть ощущение, что это решение самого отеля...
— Всех девочек и женщин с 8 Марта! Хорошего настроения и отдыха! Все будет супер! Все улетим!
— Я первую неделю каждый день надеялась, что улетим, а потом отпустила ситуацию. Я в СПб живу, билеты у меня до Москвы, я не могу узнать об отмене рейса за пару часов... Получается, что ничего не получается...
— А не говорят, когда опять начнут бронировать туры в Эмираты? Или они пока не знают?.. Мы слышали про большие скидки.
— У меня агентство «Фан Сан». Сказали, что полет 13.03, возможно, состоится! Вот теперь в думках!!! Что делать?
— У меня рейс в Абу-Даби. Я думала, что только вывозят людей из Эмиратов. Но мы-то хотим в Эмираты!
— Мы улетели в Москву, но забыли в отеле в Дубае air pods. Никто не знает, можно их вернуть?
— Cкажите, пожалуйста, пускают ли в ОАЭ не резидентов, а туристов?
— Опять бахает.
— Да, громко.
— Я вчера спала с наушниками, очень помогло.
— Предлагаю закрыть глаза и мысленно представить ОАЭ... Эмираты — это чудо на краю пустыни... Миражи небоскребов с самой большой башней Халифа... Эти шоу танцующих фонтанов с музыкой и подсветкой... Анфилады торговых рядов и магазинов со всевозможными товарами со всего света... Это все замечательно, но есть одно маленькое «но»... Рядом разгорается зарево... Зарево войны!.. А ОАЭ — страна, как мы заметили, расположенная на краю пустыни, то есть нет полей, лесов и рек, нет деревень в традиционном нашем понимании... К тому же в страну ввозится абсолютно все продовольствие... А Залив, через который поступал весь практически товар, закрыт... Да к тому же российские авиакомпании перестают летать в ОАЭ до конца марта... Где это видано, чтобы капиталист сам отказывался от денег, но факт!.. По-видимому, намечается какой-то карачун... Если прям всерьез не хватает адреналина, то можно приехать в ОАЭ...
— Жизнь дороже.
— У нас завтра рейс «Эмирейтс» Москва—Дубай—Пхукет. Билеты покупали через «Купибилет». Они не отвечают. Подскажите, что делать? Решили лететь на свой страх и риск.
— Скажите, пожалуйста, поющие фонтаны в Дубае работают?
— Работают с 19:30.
— Из окна виден аэропорт Дубая, только что услышал удар, подхожу к окну, вижу дым от сбитой ракеты или БПЛА. Тяжело сейчас с вылетами будет...
— Были на пляже, тоже было видно дым и удар.
— Какая локация? Пляжи в Дубае везде.
— Пляж Ля-Мэр.
— А, хороший!
— Мы в аэропорту Дубая, есть повреждения, скоро восстановят.
— Авиакомпания «Эмирейтс» приостановила все рейсы из Дубая в Москву и обратно. Пассажирам не следует направляться в Дубайский международный аэропорт.
— Подскажите, как вы получили поддержку от S7? Нам пока просто перенесли рейс с 8 на 12 марта.
— Вы совсем не думаете своей головой? Люди пытаются выбраться всеми средствами, а вы претесь!
— А вы думаете своей головой? Я, может, и не хочу ехать, но нам S7 не отменяет рейс и не возвращает деньги! Внимательней читайте сообщения!
— Претесь! Вы хоть следите за словами! Перлись и будем переться!
— А люди в другом чате сообщают, что спокойно вылетели из Москвы в Дубай на «Уральских авиалиниях!»
— Я очень рада за людей, которые вылетели в ОАЭ этой авиакомпанией. Еще бы с нашим вылетом из ОАЭ разрулить до 31.03!
«На работу»
В это утро в Дубай из Внуково должны были улетать три рейса. Первый — в 4:20.
Уже в час ночи на него можно было зарегистрироваться. На все три рейса регистрация была объявлена на 115-й стойке. Там регистрировали бизнес-класс, но, как сказал юноша за стойкой, «регистрируем всех подряд».
— Это кого же всех подряд? — удивился я.— Что-то я тут вообще никого не вижу.
— Еще, может, и увидите...— туманно отвечал он.
Рядом сидели два его товарища, и все, похоже, на всякий случай. И чтобы им тут не так скучно было. А все-таки им было скучно.
— А что, был уже кто-то? — спросил я молодого человека, и тоже на всякий случай.
— Нет, что вы! — заверил он меня.
Ну что ж, я готов был подождать.
А пока я осматривался в аэропорту. Людей-то было немного, несмотря на праздничные дни (раньше-то рванули бы, конечно, и в Европу, да и вообще)... Но рядом все-таки выстраивалась очередь на регистрацию до Тбилиси. Нет, кавказских лиц я не видел. Светлые, славянские...
Но вот к 115-й стойке подлетели две девушки и парень, и я насторожился и обнадежился. Они поставили багаж и что-то обсудили с сотрудником за стойкой. Поулыбались друг другу, и мне это понравилось (то есть хотят, наверное, поговорить). Наконец отошли.
Только я хотел подойти к ним, как парень начал обниматься и целоваться сразу с обеими девушками. Я понял: это прощание. Кто-то из их должен уйти. Люди так не целуются ни с того, ни с сего. К выходу ушел парень.
— Скажите,— с облегчением догнал я тогда девушек,— вы же в Дубай летите? Я видел, вы регистрировались на 115-й стойке...
— Мы что, похожи на сумасшедших? — переспросила одна девушка.
— Ни в коем случае! Значит, не в Дубай?..
— Мы просто взвеситься подошли. Там весы свободные. А вы что, в Дубай собрались?
Девушка оценивающе смотрела на меня.
— Вы вроде не похожи,— сказала она.
— На кого? — спросил я.
— На идиота.
— Ну как сказать...— пробормотала другая и захихикала.
Я отпустил их. Или они меня.
Что ж, я понимал: надо ждать.
И ждать пришлось недолго.
Появилась девушка в белом пальто, белых легинсах и белых кедах. Лицо ее было хорошо сделано. Она долго стояла на стойке, что-то писала, комкала, опять писала... Она нервничала. Мне казалось, она не очень хочет лететь. Но ведь летит.
Наконец она отошла от стойки, но только, я обратил внимание, не с одним чемоданом, а с двумя.
Что ж, я представился и поинтересовался ее судьбой.
— Я хотела полететь,— призналась она.
— Отдохнуть или по делам?
Она смотрела на меня, по-моему, насмешливо.
— На работу,— сказала она.
Ах ты, ну конечно! Как же я сразу не догадался-то.
— А чего же раздумали-то?
— Да надоело ждать... Думаю, перенесут и этот рейс. А потом он вообще не полетит. Видите, тут никого... Кроме нас с вами...
Я уже хотел закончить этот разговор.
— А время — деньги,— рассматривала она меня.— Вот я и забрала чемоданы. Спасибо, что отдали.
— И куда теперь? — рискнул спросить я ее.
— А вы как думаете? — спрашивала она.
Нет, ну она глумилась надо мной, я это понимал. Ей же скучно было.
В общем, мы расстались.
Мне пока не очень везло, признаться. Да и что назвать везением? Может, везение как раз и состояло в том, что никто никуда не летит.
Настя сняла улетевший с ними рейс в Дубай. Один самолет для двух пассажиров не могут позволить себе даже бизнес-джеты
Фото: из личного архива
«Нигде не укрыться»
Но вот к 115-й стойке подошла, по всей видимости, мама с сыном. Дорогие спортивные костюмы, недешевые сумки вместо чемоданов...
Они тоже много времени провели у стойки, чем-то были недовольны и отошли, кажется, не зная, что делать дальше. Но ведь для этого у них был я.
— Вы же в Дубай летите? — поинтересовался я.
— Я там живу, да,— ответила женщина.
— А, живете! — обрадовался я.
— Конечно,— с большим достоинством ответила она.
— А сюда приехали в гости, что ли?
— А почему бы нет? — переспросила она.— Да муж там болеет... Мы не в гости, нет. Жизненная ситуация... Мы живем в двух городах...
— В Москве и в Дубае?
— Ну конечно...
— А давно прилетели в Москву?
— Да,— кивнула она.— Почти две недели. Хотелось бы уже обратно...
— То есть у вас производственная необходимость улететь, да?
— Да, у нас необходимость,— подтвердила она.— Ничего не сделаешь... Ну, мы с 28 февраля ждем!.. Теперь уже нужда заставляет меня.
— Вроде бы говорят, что можно сейчас улететь, да?..
— Ну, вот пытаемся...— сердилась она.— Странная ситуация. Мы звоним, там мальчик по телефону говорит, что туда, в Дубай, никто не летит... Решили приехать и проверить... И вот я сейчас только другому мальчику объясняла, что я уже истратила 200 тыс. и не могу вылететь!..
— А он предлагает доплатить, что ли? — пытался я ее понять.
— Мы перерегистрировали билеты с 28 февраля на 10 марта, но боимся, что вообще все закроют к этому времени. Они не спорят, но говорят, что надо доплатить 45 тыс. руб. Ничего себе! И вот мальчик сказал, что сходит, узнает...
— Может, уж ладно, лететь так лететь?
— Да?! — взорвалась она.— А плюс 45 тыщ за что?! Ну и ситуация творится! Во время ковида приблизительно такая была, вы согласны?!
Нет, это был не русский характер. Русский характер плюнул бы на эти 45 тыс. да и полетел бы. Да и не заметил бы даже. Хотя он ведь такой, этот характер. Может упереться в мелочь, в пустяк, в пыль меж пальцев — и скажет «нет», и с места не сдвинется. И выстоит, победит.
— Мы из Казахстана,— объяснила она.— Попадали несколько раз во время ковида в похожие ситуации... И до Москвы и Алматы было не долететь, и из Москвы до Дубая... Шесть месяцев в Москве просидели!.. Коронавирус... Нельзя было.
Вот оно что. Это и в самом деле был не русский характер, а казахстанский.
— Сейчас ходила на третий этаж, там офис Flydubai... И они там в условном аду находятся... А девушка говорит: «Мест нет!»
— Как это? — удивился я.
— Вот и я говорю: «В смысле мест нет?» Все из Дубая не знают, как уехать, а мы как дураки туда не можем попасть! Сейчас же, говорю, самолеты туда пустые летят! А она говорит: «Мест нет!»
Как и следовало ожидать, все запутывалось, как только я пытался начать разбираться. И с каждой минутой становилось все хуже и хуже.
— И вот парень сказал, что, может, есть какой-то шанс у вас... Но не хотелось бы на пустом месте доплачивать!
— И не надо! — неожиданно для себя посоветовал я.
У меня ведь тоже русский характер.
И просто хотелось ее поддержать.
Но она не приободрилась.
— Нужда заставляет! — воскликнула женщина, которая только на первый взгляд ни в чем не испытывала нужды.— Уже и так отдали 10 тыщ рублей! И что, ехать домой?.. Не ехать же домой! Я переживаю за детей!..
— Вы же на связи с ними, да? Что они говорят?
— Ну, короче, там все тихо,— объяснила она.— Там продолжается жизнь, как говорится.
— Все-таки время от времени громыхает, рассказывают...— аккуратно предположил я.
— Не знаю,— отрезала она.— Не видели. Никто не видел.
— В чатах всякое пишут...
— Мы не состоим ни в каких чатах. У нас реальные новости от наших людей там. У меня времени нет в чатах сидеть. Мне это неинтересно!
— Люди там лайфхаками делятся, что-то может пригодиться...
— Ну тут какой лайфхак...— вздохнула она.— Есть частные борты. $10 тыс., и пожалуйста, вылетайте. Вот такой лайфхак.
— Если отчаянная ситуация, то, может, и не жалко,— думал я вслух.
— На вывоз — да, я согласна,— неожиданно заявила она.— Это если срочно вернуться надо. А когда едешь домой?.. Просто по делам... Не слишком ли? Финансовые дела утрясти... Вот, допустим, к матери лететь в Казахстан. Российская карта там не работает, это же тоже создает проблему простым людям, как мы! У меня, например, нету финансирования в России! Никакого! Как я могу карту в России пополнять? Откуда? Меня это тяготит на данный момент!
— Первый раз в жизни, наверное, пожалели, что обосновались в Дубае? — по-честному спросил я.
— Не жалею! — резко ответила она.— Я считаю, что это может случиться везде сейчас! Очень неспокойно. Мы же сейчас в России находимся, и тоже ситуация неспокойная. Нигде не укрыться, поймите! Нигде не спокойно. Весь Персидский залив в хаосе! Очень же много стран задето!.. У меня ребенок в Саудовской Аравии живет, там вообще тишина...
Из Telegram-канала «Новости Саудовской Аравии»:
— Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили массированную атаку беспилотников на королевство. По данным Министерства обороны, за последние несколько часов было перехвачено и уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата, нарушивших воздушное пространство страны.
— Одной из целей атак стал Дипломатический квартал в Эр-Рияде, где расположены иностранные посольства. Попытка удара по этому району была частично предотвращена силами ПВО.
— Оборонное ведомство Саудовской Аравии сообщило, что один из беспилотников направлялся к крупному нефтегазовому месторождению Шайба на юго-востоке страны.
Женщина эта еще не все мне рассказала:
— Я вообще аж шокировалась знаете отчего?.. 28 февраля мы всей семьей с детьми и с грудным ребенком прошли полностью паспортный контроль, а под утро вернулись домой. Что творилось... Паспортный контроль пройти, а там 500–600 человек стоят... И те, кто именно отдыхать летел... Вы представляете людей с детьми и людей, которые в Москве на пересадке?.. Мы-то ладно, мы поехали домой, и все, спать легли... Кстати, я не знаю, мы смотрели на сайте билеты, экономкласс стоит 160 тыс. ... 200 тыс.! И плюс еще 45 тыщ хотят! Не дам! — прямо сейчас решилась она.
Все, тоже уехала.
А сын ее так и не проронил ни слова. Кажется, он боготворил мать.
И все-таки интересующиеся рейсами на Дубай есть
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Мы не экспаты»
К стойке 115 никто не подходил еще около часа. Я даже слегка отчаялся. Не то чтобы шокировался.
Зато просто звенел чат. В него со своим вопросом зашла девушка из Санкт-Петербурга. И она была та, которую я искал. Она хотела ехать отдыхать. Эталонная русская девушка. Кажется, искомый русский характер.
— Сейчас сели на борт Emirates в Дубай. Сели в СПб. Все нормально, про резидентство не спрашивали! Интересовались только, конечный ли пункт Дубай. Пожелали хорошего полета, поздравили с праздником))). Я дома прошла онлайн-регистрацию, но здесь нам предложили места получше, чтобы у каждого было по два кресла! Самолет не заполнен, но и не пустой! Вылетаем без задержки, вот прямо сейчас!)
— Вы не экспаты? А вы зачем летите сюда в этот период?
— Потому что человек может себе позволить...
— Мы не экспаты. Не экспаты. Летим за тем же, зачем и вы ранее полетели. Бронировали давно, никто не стал отменять. Злобствующих прошу воздержаться от комментариев.
— Человек, очевидно, уже все решил. Вы предлагаете ей сейчас встать и выйти из самолета?
— Не поняла вообще ваш вопрос. Почему я должна что-то предлагать? Женщина поделилась с чатом на 100 тыс. человек, что они летят в Дубай. Я удивилась и уточнила: зачем не экспатам сейчас лететь в то место, откуда бортами вывозят по несколько тысяч ежедневно? Ответ я услышала: люди хотят отдохнуть. Вопрос снят.
— Тут уже вопрос к авиакомпаниям! Какого… вы продолжаете туда завозить людей?
— Да уж… Вот это отдых…
— Да, я поделилась с чатом, потому что в чате как раз и обсуждали наш вылет и меня просили написать, как все прошло. Значит, людям этот вопрос был интересен! (Похоже, вылет задерживали, ведь она все еще писала и отправляла.— А. К.). Что касается массовых вывозов по несколько тысяч, то я уверена, что насильно никто никого не вывозит. Вопрос рисков по возврату (в случае чего) будет обсуждаться с конкретной авиакомпанией, которая не отказалась возить пассажиров в обе стороны. Никакой организованной эвакуации я не наблюдаю, уж извините!
— Из Петербурга в Дубай уже начали летать? А не только вывозить? У нас на апрель «Флай Дубай» из Питера. Не дают в турагентстве («Фан Сан») перебронироваться на другое направление, так как рейс официально не отменен. Не знаю, что и делать! И в Эмираты, конечно, хочется, но и застрять там, если что, не хочется совсем.
— Да отлично тут все! Народу только мало, но я даже не знаю, минус это или что...
— Хорошего вам отдыха! И спокойного!
— Вы, видимо, любите экстрим!
— Ну если добровольно летят, значит, с «подушкой» (видимо, денежной.— А. К.). Они не дети и понимают риск. В чем проблема-то? Не вижу...
— Можете лететь. Я пишу тем, кто сомневается. У меня там живут и работают родственники. Отдыхать там сейчас не нужно.
— Я живу в Ростове, у нас ракетная опасность четыре раза в день уже четыре года и двухмиллионный город живет своей жизнью каждый день. А есть еще Курск, Брянск, где еще жестче. А вы горящей нефтебазы испугались!
— Не нужно им ничего доказывать! Люди хотят отдыхать любой ценой!
«Летели только мы двое»
Наконец я увидел Лешу и Настю, молодых ребят.
Они подошли к стойке, держась за руки. Уже многое стало мне понятно. Но не все, конечно. Они сдали багаж, начали искать, где тут паспортный контроль, и я спросил их:
— Вы же в Дубай, да? Можете сказать, зачем?..
Они могли не отвечать. Но это были, кажется, прекрасные ребята.
— Ну... У нас там деньги застряли... Едем деньги забирать...— нехотя все-таки сказал он.
— Но нужно ли вдвоем? — счел нужным поинтересоваться я.
И тут его прорвало:
— А вот она... Я не знаю, зачем!.. Спросите ее!..
Она стояла и улыбалась.
— Поддержка,— сказала она.
— Я ей предложил остаться!..— повторял он.
В глазах его была мука. Была боль. Это были непридуманные чувства. Ему хотелось выговориться. Он, наверное, устал ее отговаривать. Это было то, что они, наверное, обсуждали по крайней мере весь день.
— Поддержка, да... Вот объясни, зачем ты летишь? — сказал он ей.— Ведь страшно!
— Страшно не с тобой лететь,— кивнула она.— Страшно за тебя, если ты полетишь один.
— Нет, я не знаю, зачем она летит,— говорил мне Леша, убеждал меня, потому что ее убедить было уже невозможно.
— Я, по крайней мере, знаю, что если я буду рядом, может, он не полезет в какую-нибудь совсем ужасную ситуацию,— сказала Настя.— Не будет пешком переходить границу Омана...
— И что же, много денег застряло, если не секрет?
— Значимая для нас сумма, скажем так,— пожал он плечами.— У нас и ипотека... Надо, надо забрать... До России эти наши деньги доехать не могут...
— Вы рассчитываете их просто привезти?
— В общем, да,— сказал он.— Взять и привезти. Мы их, собственно говоря, только должны получить. Но надо за ними ехать.
— То есть вы готовы рисковать, грубо говоря, жизнью? — не удержался я.
— Я готов,— сразу сказал он.— Я мужчина. А вот зачем ты это делаешь?
— А, может быть, правда, оно стоит? — спросил я.— Чтобы вместе.
— Если он там застрянет надолго, у нас будут проблемы...— рассказала она.— Потому что у нас была такая история, когда я уезжала, например, на месяц... По гостям, по друзьям ездила... Вернулась через месяц. А он, заросший, меня встретил, с бородой, с фиолетовыми кругами под глазами. Он, оказывается, не ел и не спал. Он глушил энергетики и работал. Сутками работал. Он мне похвастался, что за этот месяц выходил из дома дважды. И что он спал в сутки по четыре часа. Понимаете, на меня переложена просто ответственность за его выживание... Если он один, он не ложится спать, он не ест...
— Видимо, ИT? — предположил я с большой вероятностью.
— Да,— обреченно кивнул он.
— А вы, Настя?
Я, признаюсь, исполнился к ней огромного сострадания. Больше даже, чем к нему.
— А я тестировщица. То есть тоже ИT...— сообщила она.
— Догадываюсь, что обратного билета нет...— сказал я.
— Нет...
— Взяли билеты в один конец... Красиво...
— Знаете, у грумера нашей собаки дочь с мужем там...— сказала Настя.— И мы с ними общаемся. Она говорит, что да, мы слышим периодически гул какой-то, но, говорит, мы живем обычной жизнью, люди гуляют с детьми, ходят на пляж, и вот она присылает там фоточки, как ее коты спят спокойно... Их компания-работодатель предупредила, что они готовы их, если они захотят, вывезти, дать денег... Не котов вывезти, а их самих... Но они пока без панических настроений.
— Но вы понимаете, что обстановка не безоблачная? — спрашивал я.
— У меня есть слабая надежда, что Ирану мы там сильно не нужны,— копнула Настя в сторону большой политики.— Мы к ним тоже не лезем... Бахает в основном в порту возле Пальмы...
То есть они готовы, что будет бахать, главное — к порту не приближаться... Что ж, они подготовились к поездке.
— Ну, понятно, что может прилететь везде...— рассудительно сказал Леша.— Ошибка или собьют...
— Как моя сестра говорит, это произойдет быстро и мы даже не узнаем, что это произошло! — засмеялась она.
— Вас, надеюсь, все отговаривали?
— Моя мама спокойная,— сказала Настя.— Она говорит, что все будет хорошо. Вот когда ехали в Узбекистан, она паниковала, кричала: «Куда вы собрались?!» А спокойнейшая страна оказалась, мирная, дружеская!
— Не надо ей ехать! — сказал Леша.— Просто не надо!
— Но вроде бы Иран декларирует, что его цель — не мирные люди,— успокаивала, утешала она его.— Да, сегодня нагнетал один в Telegram... Идет голод, идет поражение очистных систем, не будет воды... Не верим! Я думаю, на фига это Ирану? Он с Эмиратами напрямую не воюет! Это будет гуманитарная катастрофа, если сбудутся все эти апокалиптические предсказания...
— А если будет?..— спросил я.
— Мы надеемся все-таки еще на то, что Эмираты — это хорошие бизнесмены в первую очередь и они будут думать про деньги! — говорила Настя.
— Как и вы,— кивнул я.
— Мы не только про деньги... Просто когда вся эта ситуация началась с Украины, Леша работал в иностранной фирме,— решила рассказать Настя.— Он оттуда ушел через какое-то время в 2022 году, потому что там поставили вопрос ребром: ты уезжаешь из России, поддерживаешь Украину и вообще рвешь связи. Так ему сказали. Он сказал, что нет, у него есть мать, есть квартира и он не готов к таким шагам. Поэтому пришлось увольняться.
— Да что мы, не выберемся оттуда, если что?..— сказала Настя.— Прямые рейсы могут и закрыть. Но Оман же вроде тоже не воюет... На Мальдивы можно без шенгенской визы, если деньги заберем... А оттуда и в Москву...
— Да, может, и правильно,— согласился я.— Перевести дух...
— А с Мальдив же что-то прямое летает...— светло улыбнулась Настя.
Из видеообращения российских туристов, застрявших на Мальдивах:
— Сегодня здесь находится примерно 500–600 российских туристов, которые уже несколько дней ждут возможность улететь! Доступных рейсов практически нет! При этом стоимость билетов на редкие оставшиеся рейсы вырастает до 1 млн руб.! Мы понимаем, что российские авиакомпании просто начали наживаться на этой ситуации. Мы видим, что многие страны помогают своим гражданам возвращаться домой, организуя дополнительные рейсы!.. Если государство оставило своих граждан разбираться с этой ситуацией самостоятельно, то хотя бы дайте людям возможность улететь! Чем российские туристы хуже остальных?! Мы также хотим домой вернуться, на родину!
— Я, вы знаете, не нарадуюсь, как бы странно это ни звучало, что Эмираты оказались партнерами США с Израилем,— продолжала Настя.— Не хотела бы я ехать в страну, которая поддерживает кого-то, с кем воюют США и Израиль, честно говоря... А вообще, если мы там и застрянем, у нас 90 дней есть!..— она глядела на него обнадеживающе.— А потом продлят... Ну да, там же отели продлевают...
— Вы как думаете, убьют нас там? — спросила она меня на прощание.
Я не успел ответить.
— Я думаю, все нормально будет,— сказал он дрогнувшим голосом.
— Оптимист он у нас вообще...— улыбнулась она, но улыбки не вышло.
— У вас еще есть время до вылета,— сказал я.— Выход в другой стороне. А там — паспортный контроль.
— Да, мы в курсе, спасибо,— поблагодарил он.
Он преувеличивал. Он не знал, где выход.
Их вылет между тем задержали. Во Внуково заработал план «Ковер». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что сбит беспилотник, летевший на Москву.
Они вылетели в Дубай в пять утра, хотя вылет переносили на восемь. Но они самоотверженно ждали в зоне вылета — и не прогадали.
— Летели только мы двое в итоге,— написала она мне.— В полете были около восьми часов. Перед нашим приземлением, правда, что-то взорвалось возле аэропорта, говорят... Но мы как раз во второй терминал прилетели и ничего не увидели такого! Сотрудники все спокойные, я такого дзена не ожидала...
Из туристического чата:
— Пишут, что иранский беспилотник нанес удар по аэропорту Дубая. Атака пришлась на терминал, где в этот момент находились люди! Сейчас идет срочная эвакуация людей и персонала. Авиагавань парализована! Скажите, это же фейк?
— Нет.
— Сильно?
— Видео есть, как прилетает по второму терминалу. Сильно.
— Зато местные дубайские чатлане утешают, что ок, купаемся, жарим шашлыки, ждем туристов в отпуск, велком.
— Можно подумать, у нас обстановка в России спокойней!
Да, беспилотники, следовало признать, атаковали уже на взлете и на посадке.
Я спросил, как им в Дубае.
— Да, мы прилетели, все очень благополучно! — написала Настя.— Здесь тихо, люди гуляют, поток машин плотный, никто не прячется, как я погляжу. Едем в набитом людьми метро сейчас, например. Отель, который мы выбрали, оказался хорошо заселен, народ в ресторане, народ сидит работает в лобби, группа туристов грузилась с вещами в трансфер, будто вообще ничего не происходит! А главное, мы вместе!
Иногда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. В аэропорту Внуково я все-таки нашел русский характер. Это был, конечно, характер Насти.