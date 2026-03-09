Путин о закрытии Ормузского пролива, росте цен на нефть и переориентации России на новые рынки

9 марта Владимир Путин провел совещание по ситуации на мировом рынке нефти и газа. Президент прокомментировал последствия эскалации на Ближнем Востоке, риски для поставок энергоносителей через Ормузский пролив и предупредил о росте мировых цен на нефть и газ. Глава государства также высказался о возможности переориентации российских поставок энергоресурсов с европейского рынка на другие направления до того, как Евросоюз сам «захлопнет дверь». Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

О последствиях закрытия Ормузского пролива

Россия предупреждала, что попытки дестабилизировать Ближний Восток негативно скажутся на мировой энергетике.

Ормузский пролив фактически закрыт, и добыча нефти, завязанная на транспортировке по этому маршруту, может полностью остановиться в ближайший месяц.

В 2025 году через Ормузский пролив прошло около трети мирового экспорта нефти.

Полное переключение поставок ближневосточной нефти на маршруты в обход Ормузского пролива на данный момент невозможно.

О росте цен и борьбе за энергоресурсы

Срывы поставок нефти и газа из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке бьют по всей системе международных экономических отношений. В мире «подрастает инфляция», страдает производство промышленных товаров.

Мировые нефтяные цены выросли за последнюю неделю более чем на 30%. Цены на газ растут более быстрыми темпами, чем нефтяные.

Конкуренция за поставки энергоресурсов в мире сейчас обостряется.

Изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведет к новой реальности.

Об экспорте энергоресурсов и новых рынках для России