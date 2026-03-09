Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин о закрытии Ормузского пролива, росте цен на нефть и переориентации России на новые рынки

Путин: если Россия перейдет сейчас на новые рынки, то сможет там закрепиться

9 марта Владимир Путин провел совещание по ситуации на мировом рынке нефти и газа. Президент прокомментировал последствия эскалации на Ближнем Востоке, риски для поставок энергоносителей через Ормузский пролив и предупредил о росте мировых цен на нефть и газ. Глава государства также высказался о возможности переориентации российских поставок энергоресурсов с европейского рынка на другие направления до того, как Евросоюз сам «захлопнет дверь». Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

О последствиях закрытия Ормузского пролива

  • Россия предупреждала, что попытки дестабилизировать Ближний Восток негативно скажутся на мировой энергетике.
  • Ормузский пролив фактически закрыт, и добыча нефти, завязанная на транспортировке по этому маршруту, может полностью остановиться в ближайший месяц.
  • В 2025 году через Ормузский пролив прошло около трети мирового экспорта нефти.
  • Полное переключение поставок ближневосточной нефти на маршруты в обход Ормузского пролива на данный момент невозможно.

О росте цен и борьбе за энергоресурсы

  • Срывы поставок нефти и газа из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке бьют по всей системе международных экономических отношений. В мире «подрастает инфляция», страдает производство промышленных товаров.
  • Мировые нефтяные цены выросли за последнюю неделю более чем на 30%. Цены на газ растут более быстрыми темпами, чем нефтяные.
  • Конкуренция за поставки энергоресурсов в мире сейчас обостряется.
  • Изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведет к новой реальности.

Об экспорте энергоресурсов и новых рынках для России

  • Российские энергетические компании всегда отличались стабильностью.
  • Россия продолжит поставлять нефть и газ в страны, которые являются надежными покупателями, в том числе в Словакию и Венгрию.
  • Российским энергокомпаниям надо использовать текущий момент с ценами на нефть и направить выручку на погашение задолженности перед банками.
  • Если европейские покупатели углеводородов обеспечат долгосрочную работу без политической конъюнктуры, то Россия готова работать с ними.
  • Но Россия не должна ждать, пока Европа демонстративно «захлопнет (перед Россией) дверь» в вопросах энергопоставок, нужно увести объемы на более интересные направления.
  • Если Россия сейчас переориентируется на новые рынки энергоносителей, то сможет там закрепиться.

Новости компаний Все