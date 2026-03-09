Путин о закрытии Ормузского пролива, росте цен на нефть и переориентации России на новые рынки
Путин: если Россия перейдет сейчас на новые рынки, то сможет там закрепиться
9 марта Владимир Путин провел совещание по ситуации на мировом рынке нефти и газа. Президент прокомментировал последствия эскалации на Ближнем Востоке, риски для поставок энергоносителей через Ормузский пролив и предупредил о росте мировых цен на нефть и газ. Глава государства также высказался о возможности переориентации российских поставок энергоресурсов с европейского рынка на другие направления до того, как Евросоюз сам «захлопнет дверь». Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
О последствиях закрытия Ормузского пролива
- Россия предупреждала, что попытки дестабилизировать Ближний Восток негативно скажутся на мировой энергетике.
- Ормузский пролив фактически закрыт, и добыча нефти, завязанная на транспортировке по этому маршруту, может полностью остановиться в ближайший месяц.
- В 2025 году через Ормузский пролив прошло около трети мирового экспорта нефти.
- Полное переключение поставок ближневосточной нефти на маршруты в обход Ормузского пролива на данный момент невозможно.
О росте цен и борьбе за энергоресурсы
- Срывы поставок нефти и газа из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке бьют по всей системе международных экономических отношений. В мире «подрастает инфляция», страдает производство промышленных товаров.
- Мировые нефтяные цены выросли за последнюю неделю более чем на 30%. Цены на газ растут более быстрыми темпами, чем нефтяные.
- Конкуренция за поставки энергоресурсов в мире сейчас обостряется.
- Изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведет к новой реальности.
Об экспорте энергоресурсов и новых рынках для России
- Российские энергетические компании всегда отличались стабильностью.
- Россия продолжит поставлять нефть и газ в страны, которые являются надежными покупателями, в том числе в Словакию и Венгрию.
- Российским энергокомпаниям надо использовать текущий момент с ценами на нефть и направить выручку на погашение задолженности перед банками.
- Если европейские покупатели углеводородов обеспечат долгосрочную работу без политической конъюнктуры, то Россия готова работать с ними.
- Но Россия не должна ждать, пока Европа демонстративно «захлопнет (перед Россией) дверь» в вопросах энергопоставок, нужно увести объемы на более интересные направления.
- Если Россия сейчас переориентируется на новые рынки энергоносителей, то сможет там закрепиться.